Serikali ya Shahidi Raisi: Urithi wa Shahidi Nasrallah Utaendelea Kuishi Hadi Kukombolewa kwa Quds

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA– Sambamba na kufika kwa kumbukumbu ya pili ya kuondoka duniani kwa Shahidi Sayyid Hassan Nasrallah, mwanazuoni na mpiganaji mkuu pamoja na kinara wa Muqawama wa Kiislamu, baadhi ya wajumbe wa Serikali ya Shahidi Ayatullah Raisi wametoa tamko wakiheshimu kumbukumbu ya kamanda huyu mkubwa, na kusisitiza kuendeleza malengo ya Muqawama pamoja na ahadi isiyovunjika ya kuifuata njia ya mashahidi. Maandishi kamili ya tamko hilo ni kama ifuatavyo:

Kwa Jina la Mwenyezi Mungu Mwingi wa Rehema Mwenye Kurehemu

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا﴾

Kumbukumbu ya pili ya kuuawa kishahidi kwa kinara mashuhuri wa Muqawama wa Kiislamu, Shahidi mwenye cheo kikubwa Sayyid Hassan Nasrallah (رضوان‌الله‌علیه), ni fursa ya kuikumbuka upya historia ya maisha yenye baraka ya mpiganaji ambaye jina lake na shule yake ya kimapambano vilivuka mipaka ya kijiografia na kuwa sehemu ya kudumu na yenye mchango katika kujenga ustaarabu wa historia ya mapambano ya Umma wa Kiislamu dhidi ya utawala wa mabavu na uvamizi.

Sayyid Hassan Nasrallah hakuwa tu kiongozi wa harakati yenye mizizi ya Muqawama, bali pia alikuwa mbunifu wa nguvu ya mhimili wa Muqawama nchini Lebanon na mfano halisi wa kuunganisha busara ya kimkakati na imani ya Kialawi. Alikuwa mtu aliyeiinua Muqawama na kuifanya kuwa shule endelevu na utambulisho unaojenga ustaarabu, na leo, zaidi ya mipaka ya Lebanon, amekuwa alama ya kimataifa kwa watu wote huru na wanyonge duniani.

Yeye, aliyekulia katika shule ya Wilayah, chini ya mwanga wa fikra za kimkakati za Imam Khomeini (ره) na Imam Shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu (ره), na aliyefanya mazoezi ya jihadi, alisimama kwa imani thabiti katika mstari wa mbele wa kulinda Uislamu hadi dakika ya mwisho ya maisha yake yenye baraka.

Uhusiano wake wa kina wa kiroho na kimaarifa na nafasi ya uongozi wa Umma ulikuwa mfano angavu ambao pia ulidhihirika katika mwenendo na maisha ya Shahidi wa Taifa la Iran, Ayatullah Raisi. Masayyid hawa wawili wapiganaji waliokuwa katika mwendelezo wa fikra moja na chini ya amri ya Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi, walipita katika njia ya kutimiza malengo makuu ya kambi ya haki, na kuwa mfano dhahiri wa «مَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا».

Historia ya miaka hii inashuhudia kwamba katika kipindi cha Serikali ya Awamu ya 13, uungaji mkono wa pande zote kwa malengo ya Palestina na kuimarishwa kwa ushirikiano wa Kambi ya Muqawama, kupitia juhudi za Shahidi wa diplomasia ya Muqawama, Dkt. Hossein Amir-Abdollahian, haukuwa mkakati wa pembeni, bali ulikuwa msingi usiobadilika wa sera ya mambo ya nje.

Uhusiano huo imara ulisababisha kuimarika kwa uzuiaji wa kudumu, kuinuliwa kwa heshima ya Umma wa Kiislamu na kuvunjwa kwa taswira ya nguvu ya kambi ya ubeberu na Uzayuni.

Uzoefu wa kihistoria umethibitisha kwamba kuuawa kwa viongozi na makamanda hakumaanishi mwisho wa fikra na harakati zenye mizizi. Uhusiano wa damu na malengo kati ya Shahidi Nasrallah, Shahidi Safieddine, Shahidi Raisi, Shahidi Amir-Abdollahian na Shahidi Haj Qassem Soleimani umeifanya rasilimali ya kijamii na kihistoria ya Muqawama kuwa imara zaidi, umeimarisha taasisi zake, na kuifanya azma ya Umma wa Kiislamu ya kuuangamiza utawala wa Kizayuni unaoua watoto kuwa thabiti zaidi.

Na ushindi huu, Inshaallah, utapatikana kupitia juhudi za ndugu zetu katika Hezbollah ya Lebanon, chini ya uongozi wa Haj Sheikh Naim Qassem, na utaimarika zaidi kuliko wakati mwingine wowote.

Leo, katika kumbukumbu ya pili ya kuuawa kishahidi kwa Sayyid wa Muqawama, huku tukifanya upya ahadi yetu kwa malengo matukufu ya mashahidi wa njia ya Quds, tunasisitiza ukweli kwamba mwenge angavu wa njia hii hauwezi kuzimika.

Urithi wenye thamani wa mashahidi utaendelea kuwa mwongozo na mwangaza wa njia ya wapiganaji hadi kukombolewa kikamilifu kwa Quds Tukufu, chini ya uongozi wa ولی امر جدید و حکیم انقلاب اسلامی، آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (دامت برکاته), ukiwa na nguvu zaidi kuliko hapo awali.

Uzoefu wa kujivunia wa ushindi dhidi ya ubeberu wa dunia katika vita viwili vya siku kumi na mbili na vya Ramadhani, licha ya kuvunjwa kwa ahadi, mauaji ya watoto, vitisho na uhalifu wa Rais wa Marekani na Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni — ambao, kwa mujibu wa tamko hili, hivi karibuni watageuzwa kuwa majivu kutokana na hasira na kisasi cha vijana wa Muqawama — umethibitisha kwamba njia ya ushindi na nusura haiwezi kuwa rahisi bila Muqawama.

Kwa kufuata mwenendo wa Imam Shahidi na Sayyid Shahidi, hivi karibuni tutasimamisha, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, sala ya ushindi na umoja katika Msikiti wa Al-Aqsa, kwa kuongozwa na Kiongozi mpendwa wa Mapinduzi ya Kiislamu.

Inshaallah.

Wajumbe wa Serikali ya Shahidi Ayatollah Raisi