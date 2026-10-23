Trump Apongeza Tangazo la Ramaswamy Linalomshambulia Mpinzani Wake wa Kidemokrasia Huku Baadhi ya Warepublican Wakilipinga

Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Rais wa Marekani, Donald Trump, siku ya Alhamisi alilisifu tangazo la kisiasa la mgombea wa ugavana wa jimbo la Ohio kupitia chama cha Republican, Vivek Ramaswamy, ambalo linamshambulia mpinzani wake wa chama cha Democratic, Amy Acton, kupitia kauli za mama yake mzazi ambaye hawana uhusiano mzuri.

Trump alilitaja tangazo hilo kuwa lenye nguvu kubwa na kusema kuwa alimshauri Ramaswamy aendelee kulirusha, akidai kuwa vyombo vya habari vinajaribu kuwashawishi watu kwamba tangazo hilo ni baya kwa sababu lina nguvu na ufanisi mkubwa.

Tangazo hilo, lililoanza kusambaa kwenye mitandao ya kijamii siku ya Jumatatu kabla ya kuonyeshwa kwenye televisheni, linamwonesha Donna Arthur, mama mzazi wa Acton, akimwita binti yake mwongo na kujaribu kutilia shaka uaminifu wake.

Hata hivyo, kampeni ya Acton imelilaani tangazo hilo, huku ndugu yake, Philip Stearns, akilitaja kuwa kitendo cha kudharaulika sana.

Kwa mujibu wa nyaraka za mahakama zilizotolewa na kampeni ya Acton, mume wa Arthur, ambaye kwa sasa amefariki dunia, aliwahi kushtakiwa kwa kumbaka Acton alipokuwa na umri wa kati ya miaka 10 na 12. Mwanaume huyo alikana mashtaka hayo na kuondoka katika eneo hilo akiwa nje kwa dhamana. Kesi hiyo haikufikishwa kwenye hatua ya kusikilizwa mahakamani.

Gavana wa Ohio, Mike DeWine, ambaye pia ni mwanachama wa chama cha Republican, siku ya Alhamisi alitoa wito kwa kampeni ya Ramaswamy kuondoa tangazo hilo.

DeWine aliwaambia waandishi wa habari kuwa anaamini tangazo hilo halikupaswa kurushwa hewani na kusisitiza kuwa kampeni ya Ramaswamy inapaswa kuliondoa. Hata hivyo, hakufuta uungwaji mkono wake kwa Ramaswamy.

Kwa upande mwingine, Makamu wa Rais wa Marekani, JD Vance, pamoja na Trump, wameendelea kulitetea tangazo hilo na kulitumia kukosoa Acton.

Katika ujumbe wake kwenye mtandao wa Truth Social, Trump alisema kuwa kauli za mama wa Acton dhidi ya binti yake zingekuwa na athari kubwa katika uwezo wake wa kushika wadhifa wa umma, hususan nafasi ya ugavana.

Hata hivyo, Trump hakutaja sababu za kutengana kwa Acton na mama yake wala historia ya familia hiyo.

Baadaye, waandishi wa habari walipomweleza Trump kuhusu historia hiyo, ikiwemo madai kwamba mama wa Acton aliendelea kuishi katika ndoa na mwanaume aliyeshtakiwa kwa kumbaka binti yake, rais huyo alisema kuwa hakuwa na taarifa kuhusu suala hilo.

Trump alisisitiza kuwa alichokijua ni kwamba mama huyo alikuwa ametoa kauli mbaya dhidi ya Acton, ambaye anawania ugavana dhidi ya Ramaswamy.

Akijibu swali la mwandishi mwandamizi wa habari za Ikulu ya White House wa CBS News, Weijia Jiang, kuhusu kwa nini watu wanapaswa kuyasikiliza maoni ya mama huyo, Trump alisema kuwa hakujua undani wa mgogoro wa kifamilia, lakini aliamini kuwa kauli hizo zilikuwa muhimu kisiasa.

Trump aliongeza kuwa analitetea tangazo hilo kwa sababu anaamini kuwa kama lingekuwa linamhusu mama yake mwenyewe, vyombo vya habari vingelipa umuhimu mkubwa.

Katika ujumbe wake huo wa Truth Social, Trump pia alimkosoa DeWine kutokana na msimamo wake wa kutaka tangazo hilo liondolewe.

Tukio hilo limeibua mjadala kuhusu matumizi ya historia za kifamilia katika kampeni za uchaguzi na mipaka ya mashambulizi ya kisiasa, hasa pale yanapohusisha madai mazito ya unyanyasaji wa kingono na uhusiano wa kifamilia.