Macron: Kuzuia Palestina Kushiriki Mkutano wa Umoja wa Mataifa ni Kitendo Kisichokubalika

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (a.s) -ABNA-, Macron alisisitiza kuwa uwepo wa wawakilishi wa Palestina kwenye mikutano ya Umoja wa Mataifa ni haki halali ambayo haiwezi na haipaswi kunyimwa.

Rais huyo wa Ufaransa ameitaka Marekani kubadili msimamo wake na kuruhusu ujumbe wa Palestina kushiriki katika vikao hivyo muhimu vya kimataifa.

Katika matamshi yake, Macron aliongeza kuwa:

"Hakuna shambulio lolote au jaribio la kuingiza maeneo ya Wapalestina kwa nguvu ambalo linaweza kuhalalisha kupuuzwa kwa haki ya msingi ya kutambuliwa kwa taifa la Palestina."

Kwa upande mwingine, serikali ya Marekani imerudia msimamo wake wa kupinga hatua yoyote ya upande mmoja ya kuitambua rasmi nchi ya Palestina. Katika mazungumzo ya simu kati ya Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani, Marco Rubio, na mwenzake wa Ufaransa, Jean-Noël Barrot, Marekani ilisisitiza upinzani wake dhidi ya hatua kama hiyo.