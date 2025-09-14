Jordan Yajaribu Kudumisha Mahusiano na Iran; Ndege zisizo na rubani za Iran zarushwa na kukamatwa!

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Jarida la The Cairo Review limeripoti kuwa jeshi la Jordan limefanikiwa kuzuia angalau ndege zisizo na rubani (drones) 30 za Iran pamoja na mabaki ya makombora yaliyokuwa yakielekezwa Israel. Hatua hii imechukuliwa huku mifumo ya ulinzi ya Jordan ikifanya kazi kwa msaada wa Marekani na NATO, jambo linalozua hisia kubwa katika eneo.

Jordan imejaribu kuwasiliana na Tehran ili kucheza nafasi ya usawa zaidi katika kanda, lakini hadi sasa hakuna matokeo dhahiri yaliyopatikana.

Oded Ailam, aliyekuwa mkuu wa kupambana na ugaidi wa Mossad, aliwahi kuiita Jordan kuwa “moja ya nyenzo za kimkakati za Israel.”