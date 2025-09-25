Ushuhuda wa Dada wa Shahidi Abbas Mousavi Kuhusu Kiongozi wa Muqawama:Syed alikuwa Mpenzi wa Mungu -Tulipata nguvu na matumaini kutoka kwa hotuba zake

Kulingana na ripoti ya Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) -ABNA- wakati wa kujiandaa kwa kumbukumbu ya kwanza ya shahada ya kiongozi wa umma, shahidi Sayed Hasan Nasrallah, vyombo vya habari na mitandao mbalimbali vinachukua fursa kuisoma upya na kuchambua sifa, tabia na msimamo wake wa kibinafsi, kijamii na wa mapambano.

Kwa usemi wa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu; “Sayed Hasan Nasrallah alikuwa hazina kubwa kwa ulimwengu wa Uislamu, sio kwa Shi’a tu, sio kwa Lebanon tu; alikuwa hazina kwa ulimwengu wa Uislamu. Bila shaka hazina hii haikutoweka. Hazina imebakia. Alikwenda, lakini hazina aliyoifanya imebakia.”

Katika muktadha huo, ABNA ilifanya mazungumzo na Bi Hoda Mousavi, dada wa shahidi Sayed Abbas Mousavi, Katibu Mkuu wa zamani wa Hezbollah Lebanon kuhusu tabia ya kiongozi wa upinzani:

ABNA: Kama dada wa shahidi Sayed Abbas Mousavi, uliwazoea Sayed Hasan Nasrallah tangu utotoni; tafadhali tuambie kumbukumbu zako za wakati huo na pia kuhusu muonekano uliokuwa nao baada ya yeye kuwa Katibu Mkuu wa upinzani.

Tulikuwa tumemuona nyumbani kwetu, akiwa pamoja na kaka yangu, Sayed Abbas. Sayed Hasan alikuwa na uhusiano wa karibu na familia yetu, uhusiano wa upendo na urafiki. Kwa kuwa alikuwa na uhusiano na Sayed Abbas, kwetu alikuwa kama baba au ndugu mkubwa.

Sayed Abbas alikuwa mwalimu, mentor, mwerekezi na kiongozi wake. Kulikuwa na uhusiano wa upendo sana kati yao, kama uhusiano wa baba na mtoto — na hili ndilo Sayed Hasan (roho yake itukumbushe) aliekuwa akithibitisha daima.

Tulihisi uwepo wake katikati yetu na ndani ya nyumba yetu, kana kwamba rehema yote ilikuwa ikiitiririka nyumbani kwetu. Kweli tunakosa siku nzuri ambazo tulihisi ukaribu wake.

Ninakumbuka hata nilipokuwa na umri wa miaka kumi na mbili, mimi na dada yangu tulikuwa tukipita barabara ya Baalbek, Sayed alitutaka tusimame ili anione kuhusu Sayed Abbas. Wakati huo, Sayed Abbas alikuwa uwanjani (j frente) na Iran. Alikuwa huzuni kwa ajili ya ukosefu wake; kwa macho yake nilihisi hamu na shauku kubwa kwake. Sayed Hasan alisema: “Kweli tunamhitaji kuwa naye.” Hatukujua jinsi ya kuishi bila kiongozi wetu wa upinzani. Maneno hayo yamebaki moyoni mwangu bila kufutika.

ABNA: Baada ya Sayed Hasan Nasrallah kuchukua wadhifa wa ukatibu mkuu, mlifanikiwa kumwona? Tafadhali tuambie kuhusu mkutano huo.

Baada ya uteuzi wake kuwa Katibu Mkuu wa Hezbollah, tulipata fursa ya kumwona. Nitamsalimia mjakazi wangu usiku wa hafla ya ndoa yake nikiwa nimejiandikisha kuwa mgeni; nilipata heshima ya kupata utiifu wa kuwa pamoja nao. Ukweli ni kwamba nilifurahi sana. Nilihisi ni heshima na mwaliko kutoka kwa Mungu.

Kutana na Sayed Hasan, kiongozi huyo mkuu, kwangu ilikuwa kama kukutana na familia ya Mtume. Nilihisi kumtazama uso wake ni ibada, kukaa pamoja naye ni ibada. Alinicheka na kunisalimia akisema: “Wewe ni Hoda mdogo,” kwani mimi ndiye mtoto mdogo miongoni mwa ndugu zangu. Nikamjibu; ndiyo mimi ni mimi. Ilikuwa kukutana kwa uzuri mkubwa, kana kwamba ilikuwa pumzi ya kimungu. Nilihisi upendo, upole na huruma machoni pake. Nilihisi uwepo wa Sayed Abbas karibu nami, kwa sababu Sayed alikua daima karibu naye, mfuasi na mwanafunzi wake.

ABNA: Kwa kuzingatia unavyojua Sayed Hasan Nasrallah kwa karibu, ungemtaja sifa na tabia muhimu aliyokuwa nazo?

Sifa kuu ambayo Sayed Hasan Nasrallah alikuwa nayo, na ilikuwa mojawapo ya sifa zake kubwa, ni kuzama kwake katika Mungu — sifa hii ilijitokeza kama upendo, huruma na marehemu. Kujiunga kwa moyo, vizuri na mwelekeo mzuri, tabia njema, uvumilivu, unyenyekevu, kupigania, kujitolea na kazi bila kuchoka za kuwanusuru wanyonge na walioteswa ni baadhi ya sifa zake.

Hii ni rehema aliyopokea kutoka kwa Mungu—ila katika tabia, ibada na mazoea yake kuwa kwa Mungu, kutoka kwa Mungu na kuelekea kwa Mungu; alikuwa akiangalia kwa macho ya mungu na kuendesha mambo kwa msingi wa kile ambacho Mungu anataka. Kwa kweli, tabia za wanyenyekevu ni kama hizi; Mtunga ni mkubwa machoni mwao, hivyo kila kitu kingine ni kidogo.

Upendo huu wa kimungu na uvutaji wake kwa mpenzi wa moyo ulimtengenezea heshima; katika mapambano, kujitolea na uvumilivu wake alitokea kuwa mfano wa kuigwa. Hadi watu walimpenda kwa upendo kama mtu mpendwa; hii ni neema kutoka kwa Mungu kwa wale waliojitolea kwa ibada ya dhati.

Sisi daima tulisikia katika maneno yake na mwongozo wake kwamba yeye kwanza kabisa alikuwa mpenzi wa Mungu. Mara tu tuliposikiliza hotuba zake, tulivutiwa kimagnet — na siri ya hilo ilikuwa ikhlasi na uhusiano wake wa moyo na mpenzi wake wa kimungu.

Katika asili ya binadamu hakuna jambo ambalo halihitaji majibu; kila swali lina majibu. Alikuwa amejawa upendo; alituinua katika kila suala, kubwa au ndogo, ambalo lilihitaji suluhisho na msaada, na kutujulisha kuhusu uwepo wa mpenzi. Alikuwa mwongozaji, mlezi na mwonya wa kimungu aliyetuongoza mbele, akatupunguza huzuni na wasiwasi zetu; hivyo tulikuwa na nguvu zaidi na kutoka kwa hotuba zake tulipata nguvu na azimio thabiti. Sifa na mwelekeo muhimu zaidi kwa ajili yake ilikuwa kutorudi nyuma, kutokuwa dhaifu na kushindwa katika njia ya haki na jihad.

ABNA: Haijalishi adui alipuruzaje, hatupaswi kukata tamaa kutokana na vitisho na hatari za adui — hili ni miongozo na ushauri wake. Imani hii inasababisha mabadiliko makubwa ya ubora kwa wote wapiganaji na wapenzi wa upinzani.

ABNA: Ulikuwa na hisia gani wakati uliposikia habari za shahada ya Sayed Hasan Nasrallah?

Siwezi kuficha maumivu makali ya musingi na ugeni tuliojisikia kwa kuondoka kwake. Hili ni la kawaida unapopoteza wapendwa. Manabii wote na Imamu walilia kwa ajili ya separatio na kumpoteza mpendwa. Imam Ali (A.S) alisema: “Kupoteza wapendwa ni ugeni.” Basi kuhusu kumpoteza roho hii mpendwa? Mpendwa wa mioyo yetu ambaye tumeishi naye na chini ya kivuli chake tulikulia kwa miaka mingi, hali yetu itakuwa vipi?

Tulikuwa tukimpata mafunzo chini ya kivuli chake na bendera yake. Kwa hiyo hisia zetu zinaweza ziwe vipi? Ni la kawaida kuwa na huzuni lakini pia furaha. Furaha kwa ajili ya kufikia shahada ambayo alikuwa ameitaka; ndoto yake imetimia na shahada hii ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwake. Kwa upande mmoja, tunahisi kuwa wakati adui inazidi kushambulia pande zote, tunamhitaji. Vimbunga vya vyombo vya habari vya magharibi vinavyomuunga mkono adui wa Kizayuni vinashangilia kwa mateso ambayo yamekutokea kwa ajili yetu.

Lakini shukrani kwa Mungu, licha ya majeraha na maumivu yetu, kwa shahada yake tuna fahari na hadhi — kwa shahada ya kiongozi jasiri aliyefanya kila tendo la kujitolea na kuenezwa katika nyanja zote: mapendo, jihad, kupigania, maisha na ushindi wa wazi.

Aliacha urithi wa uongozi wa kibadilishaji katika kila nyumba. Sauti yake ilifikia kila nyumbani; upendo na shauku ya njia ya jihad ilifika mioyoni mwa wengi hadi sauti yake ikasambaa duniani kote.

Kufuata mkataba na darshana ya upinzani ni ushindi mkubwa ambayo upinzani ungeweza kupata kwa damu za busara; umeendelea, umeongezeka na umeng’aa kama tia katika kila kona ya dunia.

Umati ambao mashahidi na viongozi wake walimuachia ni umati hai, na shahada yake imeimarisha nguvu, azimio na kujitolea kwetu kwa kushikilia msimamo huu wa kweli wa kimuhammadi ulioanza kwa Husaini na kuanza kwa Muhammad.

ABNA: Sasa, baada ya shahada ya kiongozi wa upinzani, wafuasi wa Hezbollah wako katika hali ngumu. Ili kupita katika kipindi hiki muhimu, ni nini wafuasi wa Hezbollah na wapenzi wa upinzani wanaweza kufanya?

Tunaitwa watiifu na wenye heshima na tutaendelea kuwa waaminifu kwa ahadi na makubaliano yetu; tutaendelea kubeba bendera, fikra na damu yake, kwa sababu shahada ni njia ya kuleta ushindi. Bendera hii ni yetu na silaha ni heshima yetu, utu, hadhi, Qur’an, imani na wajibu wetu, kama Sayed Abbas na washahidi wote walivyotuelekeza; “Upinzani ni amana ya Mungu kwa shingo zetu.”

Hatuwezi kuweka chini silaha zetu wala kurudi nyuma katika njia yetu ya kupanda. Kama walivyotupendekeza na kutuachia, tutaendelea kusonga mbele. Tutashikamana na kutokubali udhalimu na aibu; Quds (Yerusalemu) hadi tunapopata ushindi wa mwisho itabaki dira yetu ya dhamiri na hisia.