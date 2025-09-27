Mashambulizi ya maneno kutoka kwa wanaharakati wa mrengo wa kulia wenye misimamo mikali dhidi ya uamuzi wa Uingereza wa kutambua rasmi Palestina.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- uamuzi wa hivi karibuni wa Uingereza wa kutambua Palestina rasmi umeibua mfululizo wa mwitikio mkali kutoka Marekani na Ulaya.

Tom Cotton, Seneta wa Marekani, alielezea hatua hiyo kama “jaribio dhahiri la kuridhisha Waislamu wa Ulaya.” Vilevile, Donald Trump aliwashambulia tena Sadiq Khan, Meya wa London, akidai kuwa “Waislamu wanakusudia kuleta sheria za Sharia huko London.”

Wachambuzi wanasema mtazamo wa Trump na wafuasi wake umeathiriwa sana na mitazamo ya neokihafidhina na wahabari wa Kizayuni wa mrengo mkali, wanaodai kuwa uwepo wa Waislamu katika siasa za Ulaya unaongezeka. Dawa hii imezidi kuimarika hasa baada ya maandamano makubwa dhidi ya mauaji ya kimbari yaliyofanywa na utawala wa Kizayuni Gaza. Kwa namna ya moja kwa moja, wanaashiria kuwa bila uwepo wa Waislamu, Wazungu wangekuwa hawajatoa mwitikio wowote kwa mauaji ya mamia ya watoto wa Kipalestina.

Nchini Uingereza, wafuasi wa mrengo wa kulia wenye misimamo mikali pia walipingana na uamuzi huo kwa maneno yenye mtindo sawa. Rupert Lo, mbunge wa mrengo mkali, alielezea uamuzi wa serikali kama “kidhahiri cha aibu.” Tommy Robinson, mtetezi wa mrengo wa kulia dhidi ya Uislamu, alimshutumu Waziri Mkuu Starmer kwa kusema kuwa hatua hiyo ni “kuwa mwasi kwa Israel ili kuvutia kura za Waislamu.”

Kwa mujibu wa wachambuzi, mwitikio huu haujengi zaidi kwenye ukweli, bali unakokotolewa kutoka hofu ya Uislamu na ni jitihada za kuimarisha mjadala wa “mgongano wa tamaduni.”