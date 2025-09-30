“Utetezi Mtakatifu (Kujihami Kutakatifu - Sacred Defence) ni chuo cha malezi na hazina ya kitamaduni”

Kwa mujibu wa ripoti ya Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Hujjatul-Islam wal-Muslimin Saeed Rousta Azad, Naibu wa Masuala ya Kitamaduni na Tabligh wa Ofisi ya Tabligh ya Kiislamu ya Hawza ya Qom, katika mahojiano yaliyofanyika kwa mnasaba wa kongamano la kila mwaka la “Muballighina Mujahid” (linalolenga kuhifadhi kumbukumbu ya mashahidi, hasa mashahidi wa wanazuoni wa dini), alieleza masuala kadhaa muhimu sambamba na wiki ya Utetezi Mtakatifu na kumbukumbu ya kuuawa shahidi Sayyid Hassan Nasrallah, kiongozi wa Jihadi na muqawama, pamoja na shahidi Safiyuddin.

Amesema: “Kuhifadhi na kuhuisha kumbukumbu ya mashahidi watukufu si jukumu la kihistoria au la kiidara, bali ni dharura ya utambulisho wa umma na chemchemu isiyo na kikomo ya nguvu laini ya Jamhuri ya Kiislamu.”

Mchango wa Mashahidi na Utetezi Mtakatifu

Rousta Azad, ambaye pia ni mjumbe wa Baraza la Kielimu la Utafiti wa Sayansi na Utamaduni wa Kiislamu, aliongeza: “Nyota hawa angavu, kwa kumwaga damu yao takatifu, walibainisha njia ya uhuru, muqawama na mapambano dhidi ya dhulma kwa vizazi vijavyo. Kadiri roho ya kujitolea na kufedhehi nafsi ipo ndani ya mishipa ya taifa hili, urithi wao wa thamani utabaki kuwa taa ya mwanga kwa mustakabali wa nchi yetu.”

Akaendelea kueleza kuwa Utetezi Mtakatifu (vita vya miaka 8 vya Iran dhidi ya uvamizi wa utawala wa Ba’ath wa Iraq) haukuwa tu mapambano ya kijeshi, bali ulikuwa chuo cha malezi na urithi mkubwa wa kitamaduni, unaopaswa kufufuliwa na kuenezwa kwa vizazi vyote. Alisisitiza kuwa kukumbuka kujitolea huku ni jambo la lazima kwa vijana ambao hawakushuhudia siku hizo, kwani linawajengea kujiamini, uwajibikaji na welewa wa kisiasa.

Umuhimu wa Wiki ya Utetezi Mtakatifu

Amesema: “Wiki hii ni fursa ya kupima undani wa mshikamano wa wananchi na malengo ya Mapinduzi ya Kiislamu, kwa sababu ushindi wa wakati huo ulikuwa matunda ya mshikamano wa kihistoria kati ya jeshi na msaada wa wananchi.”

Kwa mujibu wake, kuheshimu wiki hii ni kuheshimu utamaduni wa jihadi, shahada, familia za mashahidi na thamani zinazohakikisha uhuru wa kiutamaduni na kisiasa wa taifa mbele ya njama za kudumu za maadui.

Nafasi ya Ofisi ya Tabligh wakati wa Vita

Katika sehemu nyingine ya maelezo yake, Rousta Azad alikumbusha mchango wa Ofisi ya Tabligh wakati wa Utetezi Mtakatifu:

1- Kuchapisha na kusambaza maandiko na kazi za tabligh kuhusu jihadi, shahada na kupinga ubeberu.

2- Kutuma wanazuoni na muballighin mstari wa mbele , waliokuwa “maafisa wa kiroho”, kuongoza sala, dua, tafsiri ya Qur’an, na kutoa mwanga juu ya malengo ya vita.

3- Kusaidia na kuandaa rasilimali watu , kwa kuandaa wanafunzi wa hawza kwenda mstari wa mbele; wengi wao walishiriki kwenye mapambano na baadhi kupata shahada.

4- Kuhudumia familia za mashahidi, na kuimarisha uhusiano kati ya mstari wa mbele na jamii.

Tangazo la Kongamano

Mwisho, Rousta Azad alitangaza kuwa mwaka huu pia, Ofisi ya Tabligh ya Hawza ya Qom itakuwa mwenyeji wa walimu, wanafunzi wa hawza, na mashahidi hai wa Utetezi Mtakatifu.

Kongamano la “Muballighina Mujahid” pamoja na kuenzi mifano ya jihadi na tabligh, litafanyika siku ya Jumatano, tarehe 9 Mehr, kuanzia saa 3 asubuhi, katika ukumbi wa kimataifa wa mikutano wa Ghadir.

Hafla hiyo itahudhuriwa na mashujaa na makamanda wa utetezi, na kutakuwa na hotuba za Sardar Morteza Ghorbani, mshauri wa Mkuu wa Staff ya Vikosi vya Kijeshi na kamanda wa vikosi vya Karbala 25 na Nasr 5 wakati wa utetezi, pamoja na Hujjatul-Islam wal-Muslimin Moslehi, Mkuu wa Taasisi ya Uenezi wa Maadili na Thamani za Ushiriki wa Wanazuoni katika Utetezi Mtakatifu.