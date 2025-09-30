Mkutano wa wapinzani wa kisiasa wa Taliban nchini Pakistan: Kuunda serikali ya pamoja kutasaidia amani na utulivu wa Afghanistan

Kulingana na Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Mkutano wa baadhi ya wapinzani wa kisiasa wa serikali ya Taliban ukiwa na kaulimbiu ya «Kuelekea Umoja na Uaminifu» umefanyika kwa siku mbili mjini Islamabad, mji mkuu wa Pakistan. Katika mkutano huu, baadhi ya wasichana wa Shia, wakiwemo Zahra Joyaa, mwanahabari maarufu kutoka Afghanistan, walihudhuria pia.

Mkutano huu, ulioandaliwa Jumanne (tarehe 7 Mehr), kwa ushauri wa Taasisi ya Wanawake kwa Afghanistan na Taasisi ya Usimamizi wa Utulivu ya Asia Kusini, ulitarajiwa kufanyika mwezi uliopita, lakini uliahirishwa mara kadhaa kutokana na sababu mbalimbali.

Fawzia Kofi, mwanapolitiki wa upinzani wa Taliban na mwanachama wa zamani wa Bunge la Wawakilishi la Afghanistan, katika hotuba yake alisema kwamba mazungumzo haya ya siku mbili kati ya wanaume na wanawake yanakusanya aina mbalimbali za wawakilishi wa Afghanistan ili kufikiria kuhusu mustakabali wa nchi yao.

Kofi aliongeza kwamba hali ya Afghanistan, hasa kwa wanawake, ni ya kutoelezeka, na akasisitiza kwamba uongozi wa maana, simulizi zinazojumuisha jamii nzima, na mfumo unaoweka binadamu katikati ya maamuzi huku haki za kila mtu zikiheshimiwa, ni jambo la lazima.

Kwa mujibu wa maelezo ya Kofi, Pakistan ni mshirika muhimu katika hili, na kushirikiana kwa njia chanya na Islamabad ili kushughulikia wasiwasi wa pande zote na kujenga imani ya pamoja ni jambo la msingi.

Aliongeza kwamba, ni serikali ya kijumla pekee inayotegemea mapenzi ya wananchi na kuimarishwa na sheria ya msingi inaweza kuhakikisha amani na kuimarisha usalama na utulivu wa kudumu wa kikanda.

Huu ni mkutano wa kwanza wa wapinzani wa kisiasa wa Taliban kufanyika Pakistan, na waandaaji wake wamesema mkutano huu umegawanywa katika sehemu mbili: sehemu ya kwanza ni kwa wawakilishi wa miondoko na wanaharakati wa Afghanistan kujadili mustakabali wa nchi hiyo, na sehemu ya pili itahusu kuimarisha ushirikiano wa pande mbili, kujenga imani, na kutafuta suluhisho za kijamii za changamoto za kikanda.