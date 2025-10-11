“Ni Nani Mshindi Halisi?” – Wachambuzi wa Mashariki ya Kati Wajadili Makubaliano ya Kusitisha Vita Kati ya Hamas na Israel

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Wachambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati wamejadili kwa kina swali linalotikisa ulimwengu wa kisiasa: “Ni nani mshindi halisi katika makubaliano ya kusitisha vita (ceasefire) kati ya Hamas na Israel?”.

Kwa mujibu wa taarifa za hivi karibuni (2025), makubaliano hayo yameleta mabadiliko makubwa ya kimkakati, huku Hamas ikionekana kuibuka na ushindi wa kisiasa na kisaikolojia licha ya gharama kubwa za kibinadamu.

Maelezo Kamili ya Uchambuzi: Makubaliano ya Kusitisha Vita (Ceasefire)

Kwa mujibu wa makubaliano hayo yaliyopatanishwa na Qatar, Misri, na Uturuki, pande mbili zimekubaliana juu ya mambo yafuatayo:

1_ Kusitisha mapigano kwa muda maalum, ili kuruhusu misaada ya kibinadamu kuingia ndani ya Ukanda wa Gaza.

2_ Kuachiliwa kwa wafungwa kwa pande zote mbili: Israel waachilie takribani wafungwa wa Kipalestina 2,000, huku Hamas ikiachia mateka wa Kizayuni wapatao 70.

3_Hakuna kipengele cha kusalimisha silaha kwa upande wa Hamas; wamekubaliana tu kutofanya mashambulizi wakati wa mkataba huu.

4_Mazungumzo ya kisiasa yataendelea kupitia wapatanishi wa kikanda.

Kwanini Watu Wanaona Ni Ushindi kwa Hamas

Wachambuzi wengi wanabainisha mambo yafuatayo:

1_ Hamas bado ipo hai kijeshi na kisiasa, licha ya mashambulizi makubwa ya Israel.

2_ Imeweza kushikilia mateka muhimu, jambo lililolazimisha Israel kuingia katika mazungumzo.

3_ Haijasalimisha silaha wala udhibiti wa Gaza, malengo ambayo yalikuwa msingi wa kampeni ya Israel.

4_ Imejipatia uungwaji mkono mkubwa wa kisiasa kutoka mataifa ya Kiarabu na Waislamu duniani, hasa baada ya Israel kulaumiwa kwa mauaji ya raia.

5_ Wapalestina wengi wanaona makubaliano haya kama ushindi wa ujasiri na uvumilivu (resilience victory).

Kwa Upande wa Israel

Israel, kwa upande wake, inadai kwamba makubaliano hayo ni ya kibinadamu, si ushindi wa Hamas.

Imeamua kupunguza mashambulizi ili kupunguza shinikizo la kimataifa kutoka Marekani na Umoja wa Mataifa.

1_Imefanikiwa kuwarudisha baadhi ya mateka, jambo inaloliita “ushindi wa kimaadili.”

Hata hivyo, malengo makuu ya kuitokomeza Hamas hayajatimia, na bado haijafanikiwa kuondoa utawala wa Hamas ndani ya Gaza.

Hitimisho la Uchambuzi (Kijeshi na Kisiasa):

Kwa jicho la kijeshi na kisiasa, wachambuzi wanaafikiana kwamba:

Hamas imepata ushindi wa kimkakati (strategic victory) - si kwa nguvu ya kijeshi pekee, bali kwa uwezo wa kubaki hai kisiasa, kijamii na kijeshi, na kuendelea kudhibiti Gaza bila kulazimika kujisalimisha.

Hata hivyo, kwa upande wa kibinadamu, gharama zimekuwa kubwa sana.

Maelfu ya Wapalestina wamepoteza maisha, makaazi na miundombinu, hivyo “ushindi” huu ni ushindi wa kimaanawi (symbolic victory) zaidi kuliko wa kivitendo.

Malengo ya Israel ya kuitokomeza Hamas yameshindwa.

Hamas itaendelea kuwepo Gaza - kijeshi, kisiasa na kiutawala - kama ilivyokuwa katika miaka yote iliyopita.

Picha iliyotumika katika Habari hii inaonyesha -Wanajeshi wa Kipalestina wakiwa pamoja na watoto wa Gaza, wakishangilia ushindi baada ya tangazo la makubaliano ya kusitisha vita.