Hatukuruhusu wala hatutaruhusu anga ya Baghdad itumike dhidi ya Iran

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-Mshauri wa Usalama wa Taifa wa Iraq, Qasim al-A‘raji, amesema kuwa serikali ya Iraq inashikamana kikamilifu na makubaliano ya usalama iliyo nayo na Iran, na imekuwa ikisisitiza mara kadhaa kwamba haitaruhusu anga ya Baghdad kutumika kwa mashambulizi dhidi ya Iran.

Akizungumza katika kikao na Ali Larijani, Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran, al-A‘raji alisema: “Hatukuruhusu, wala hatutaruhusu anga ya Baghdad au mipaka ya Iraq itumike dhidi ya Iran. Hatupaswi kuruhusu upande wowote kuvuruga usalama wa eneo hili.”

Aidha, al-A‘raji aliongeza kuwa Iraq haitakubali nchi yoyote kutumia mipaka yake kwa manufaa binafsi au kwa njia ambayo inaweza kuhatarisha amani ya eneo.

Alipoulizwa kuhusu madai ya baadhi ya makundi kutumia ardhi ya eneo la Kurdistan dhidi ya Iran, alijibu:

“Masoud Barzani, rais wa eneo la Kurdistan, pia anaheshimu makubaliano haya na hataruhusu nchi yoyote kutumia ardhi ya Iraq - iwe ni ya Kurdistan au Iran - kutishia usalama wa jirani.”

Kauli hii ya al-A‘raji inathibitisha msimamo wa Iraq wa kudumisha uhusiano wa kirafiki na Iran na kulinda uhuru na usalama wa anga na ardhi yake dhidi ya matumizi mabaya ya nchi za kigeni.