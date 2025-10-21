Israeli imeshindwa katika vita vya Gaza - Kiongozi wa Shia Pakistan

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Hujjatul-Islam wal-Muslimin Maqsood Ali Domki, mmoja wa viongozi wa juu wa Majlis-e Wahdat-e Muslimeen Pakistan, alisema: Damu takatifu ya mashahidi wa mhimili wa upinzani imekuwa ikifanya suala la Palestina kuwa suala kuu la kimataifa.

Alieleza kwamba: leo mataifa ya dunia yamegundua kwa uwazi jinsi mhimili wa upinzani unavyoteseka kwa kweli na kwa uchungu, pamoja na hila, udanganyifu, na ukatili wa Israeli na Marekani. Mashahidi wa Lebanon, Yemen, Iran, Gaza na Palestina kwa damu yao wamekuwa mashahidi wa haki na ukweli na wamefunua sura mbaya ya Marekani na Israeli mbele ya macho ya ulimwengu.

Domki alisema kuwa Israeli imepoteza vita hii na wanamaji wa Gaza na Palestina ndio waliopata ushindi. Aliongeza: hatimaye Israeli italazimika kuondoa ukoloni wake wa dhulma wa Palestina.

Alifafanua kwamba wale waliojiunga na Marekani na Israeli kwa kusaliti mashahidi wa Palestina na Gaza ni wasaliti, na kwamba muda wa kuwalipa hesabu na kuwajibu uko karibuni.

Kiongozi huyo wa dini kutoka Pakistan alisisitiza kuwa munaafiki waliovaa nguo za kiislamu lakini walioweka Wayahudi na Wakristo kama wali na mlezi wao, kwa vitendo wamepuuza mafundisho wazi ya Qur’ani Tukufu. Sasa ni wakati kwa umma wa Kiislamu, kwa uelewa wa Kiqur’ani, kuungana kwa mshikamano na azimio la upinzani ili kufanikisha uhuru wa mji wetu wa kwanza wa ibada, Bayt al-Maqdis (Quds).