"Kulinda Umoja wa Kitaifa na Utambulisho wa Iran / Sehemu ya Saba: Kisa cha Kuokolewa kwa Lugha ya Taifa ya Iran na Ukombozi wa Azarbaijan"

Kwa mujibu wa ripoti ya Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Katika sehemu zilizopita za maandiko haya, tuliona mifano ya nafasi ya Marjaa wakubwa wa Kishia katika kulinda uhuru na umoja wa nchi za Kiislamu, fatwa zao katika vita vya Iran na Urusi, pamoja na nafasi yao katika Vita vya Kwanza na vya Pili vya Dunia.

Katika maandiko haya, tutaangazia nafasi ya Ayatullah al-Udhma Buruujerdi katika kulinda umoja wa ardhi ya Iran na kurejesha mkoa wa Azarbaijan katika ardhi ya Iran baada ya Vita ya Pili ya Dunia, pamoja na juhudi zake katika kukabiliana na jaribio la kufutwa kwa lugha ya Kifarsi kutoka kwenye utamaduni wa Kiajemi.

Wakati wa Vita ya Pili ya Dunia, Iran ilivamiwa na majeshi ya Umoja wa Kisovyeti (USSR) na Uingereza. Baada ya vita kumalizika, sauti zilianza kusikika zikidai wanajeshi wa kigeni waondoke nchini Iran. Takribani miaka minne baadaye, mwaka 1324 Hijria Shamsia (sawa na 1945/1946), Uingereza ilianza kuondoa majeshi yake, lakini Umoja wa Kisovyeti ulisita kuondoka, ukitoa kisingizio cha “kusaidia vikundi vya Kikomunisti na vya kutaka kujitenga” kama vile Pishevari, vilivyotaka kutenganisha Azarbaijan na Iran.

Waziri Mkuu wa wakati huo, Qawām, alikuwa akijaribu kuwashawishi wavamizi hao waondoke nchini, lakini hakuwa na silaha yoyote ya kisiasa isipokuwa mafuta ya kaskazini mwa Iran. Pendekezo la Qawām la “kuwapa Warusi haki ya mafuta ya kaskazini” lilipokelewa vyema na Urusi, ambayo ilitaka makubaliano ya “mafuta kwa ajili ya kuondoka Azarbaijan.” Qawām aliahidi kwamba atapata idhini ya makubaliano hayo kutoka kwa Bunge lijalo, na hivyo akaahirisha kutia saini hadi baada ya uchaguzi wa wabunge.

Ayatullah al-Udhma Buruujerdi, akiwa ametambua hali ilivyokuwa, alitoa wito wa kususia uchaguzi wa kitaifa hadi wanajeshi wote wa kigeni waondoke nchini, hasa kutoka Azarbaijan. Qawām naye, akitambua nguvu na ushawishi wa Marjaa, alitumia mbinu ya kisiasa kumshawishi Umoja wa Kisovyeti waondoke kwa ahadi kwamba watapewa haki ya mafuta baada ya uchaguzi. Hata hivyo, baada ya uchaguzi na kujiuzulu kwa Qawām kutoka uwaziri mkuu, makubaliano hayo hayakutekelezwa kamwe. Kwa uratibu kati ya Marjaa na serikali, ardhi ya Azarbaijan iliunganishwa tena na Iran bila vita wala risasi moja kupigwa, na hatari ya kujitenga kwa Azarbaijan ikaondolewa kabisa.

Miongoni mwa mambo mengine muhimu katika maisha ya Ayatullah al-Udhma Buruujerdi ni juhudi zake za kulinda “utambulisho wa kitaifa” dhidi ya harakati za wenye mwelekeo wa Kimagharibi katika enzi ya utawala wa Pahlavi. Licha ya serikali ya Pahlavi kujidai kuwa mtetezi wa utaifa wa Kiajemi, baadhi ya hatua zake — kama “mpango wa kubadilisha maandiko ya Kifarsi” — zilikuwa tishio kubwa kwa utambulisho huo.

Mpango huo, uliokuwa ukifuatiliwa kati ya miaka ya 1337 na 1338 Hijria Shamsia (1958–1959), ulidai kwamba maandiko ya Kifarsi, kwa sababu ya kuwa na herufi zinazofanana na kwa kutoendana na lugha ya Kiingereza ambayo ni lugha ya kimataifa, yanapaswa kubadilishwa ili kurahisisha elimu na uchapishaji. Ni wazi kwamba mabadiliko haya yangekata kabisa uhusiano wa utamaduni tajiri wa Kiajemi uliodumu kwa karne nyingi na watu wa Kifarsi. Hatimaye, hata kusoma mistari ya mashairi ya washairi maarufu wa Iran au vitabu vya kale kungekuwa jambo lisilowezekana kwa watu wa Kifarsi — kama ilivyotokea katika baadhi ya nchi nyingine zilizopoteza kabisa urithi wao wa lugha ya kale.

Ayatullah al-Udhma Buruujerdi, aliposikia kuhusu mpango huo, alitoa upinzani mkali na akasema wazi: “Mradi nikiwa hai, sitaruhusu jambo hili litokee, haijalishi litapelekea wapi.”

Kauli hii iliizuia serikali ya Pahlavi kutekeleza mpango huo, na hivyo kulinda maandiko na lugha ya Kifarsi kama sehemu ya utambulisho wa kitaifa wa Iran.

