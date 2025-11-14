Katika mahojiano na ABNA na mwanafalsafa wa Marekani: Kutoka ‘Medina’ hadi New York; Kushindwa kwa Ukuta wa Hofu Dhidi ya Uislamu Marekani

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Mwelekeo wa hofu dhidi ya Uislamu, hasa baada ya matukio ya kigaidi katika miongo ya hivi karibuni na hasa tukio la 11 Septemba, umegeuka katika baadhi ya jamii za Magharibi kuwa chombo cha kuamsha maoni ya umma, kuhalalisha sera za ubaguzi, na kuimarisha mazungumzo ya misimamo mikali. Mara nyingine, mwelekeo huu umeunda msingi wa sera ambazo zinapingana na misingi ya usawa, uhuru na haki.

Huko Marekani, wimbi la propaganda hasi na utengano wa picha za kawaida kupitia vyombo vya habari limeficha uso halisi wa Waislamu. Hata hivyo, katika tabaka za kina za jamii, kuna ishara za mabadiliko: ushiriki wa raia Waislamu katika usimamizi wa miji, mchango katika nyanja za kiraia, na uwepo wa watu walioweza kuvunja ukuta wa kutokuwa na imani, ni ishara za ukuaji wa taratibu wa kukubaliana na mazungumzo ya kitamaduni.

Ushindi na mafanikio ya baadhi ya Waislamu katika uchaguzi wa mitaa ni ushahidi wa mabadiliko ya mitazamo ya sehemu kubwa ya maoni ya umma na kushindwa kidogo kidogo kwa mazungumzo ya hofu dhidi ya Uislamu katika ngazi ya kijamii.

Watu kama Ilhan Omar (mmoja wa wanawake wawili Waislamu waliokuwa wanajumuishwa Bunge kwa mara ya kwanza) na Zahran Mamdani wamekuwa alama ya kizazi kipya cha Waislamu wa Marekani; kizazi ambacho hakiko katika nafasi ya kujitetea tu, bali kipo katika nafasi ya kuamua na kushiriki katika uongozi.

Katika mahojiano na Charles Taliaferro, profesa mwandamizi wa teolojia na falsafa ya dini katika Chuo cha Saint Olaf, tumechunguza athari na changamoto za uchaguzi wa Zahran Mamdani, huku akisisitiza kuwa Mamdani ni Muislamu kwa mtindo wake wa kipekee.

Charles Taliaferro, mwanafalsafa wa Marekani na profesa mwandamizi wa teolojia na falsafa ya dini katika Chuo cha Saint Olaf, ameandika vitabu kadhaa ikiwa ni pamoja na “Dialogues on God and Philosophy of Religion.”

Katika mahojiano na ABNA, akirejelea ripoti ya American Islamic Relations Council kuhusu wimbi la propaganda ya hofu dhidi ya Uislamu mjini New York kufuatia uchaguzi wa manispaa, alitoa maoni yake binafsi.

Ishara za heshima kwa Uislamu ndani ya Marekani

Hata leo, vipengele vya kupinga Uislamu bado vipo sehemu mbalimbali za Marekani, lakini karibu kila mara kuna msingi wa heshima na utu. Kwa mfano, jina la Medina County katika Jimbo la Ohio linatokana na mji wa Madina nchini Saudi Arabia, na Elkader katika Iowa pia. Jimbo la Minnesota lina viongozi Waislamu wa kiraia. Hii ikiwemo, ushindi wa Zahran Mamdani katika uchaguzi wa manispaa ya New York, ambao ulivutiwa na taifa zima la Marekani, ni tukio kubwa katika kupunguza hofu dhidi ya Uislamu.

Ushindi wa Mamdani: Mtihani Mkuu kwa Ahadi ya Usawa

Taliaferro alipohojiwa kuhusu iwapo ushindi wa Mamdani unamaanisha kufanikishwa kwa malengo ya kampeni za hofu dhidi ya Uislamu, alisema: “Uchaguzi wake ni kweli ni kushindwa kwa hofu dhidi ya Uislamu, lakini bado ni mapema sana kuzungumzia kuhusu kukubalika kikamilifu na watu wote. Mamdani amejitahidi sana kukusanya washauri huru na wenye heshima karibu naye, jambo ambalo limeongeza ujasiri wake.”

Changamoto kubwa zaidi inaweza kuwa kutekeleza ahadi za usawa, pamoja na swali la kama ataweza kupata fedha kupitia kodi kutoka kwa watu binafsi na kampuni tajiri kufadhili maboresho aliyoyaahidi.

Mafanikio na Mchango wa Viongozi wa Kizayuni na Trump

Kuhusu majibu ya viongozi wa Kizayuni kwa ushindi wa Mamdani na jaribio la kuonyesha New York kuwa hatari kwa Wayahudi na Kizayuni, alisema: “New York inajulikana kwa idadi kubwa ya Wayahudi wake, lakini si wote Wayahudi ni Wazayuni au wameshika sera ya serikali ya sasa ya Israel. Baadhi ya viongozi wa Wayahudi walionyesha wasiwasi mkubwa, lakini wengine walipongeza ushindi wake.”

Tukihusisha na Donald Trump na sera za hofu dhidi ya Uislamu: Profesa Taliaferro alisema, “Majibu na vitisho vya Trump si ya kushangaza kwa wataalamu wa siasa za utamaduni, na hata kwa wananchi kwa ujumla. Rais wa Marekani kwa uwazi husema wale wanaopingana naye ni adui wa Marekani. Kwa miongo kadhaa, amekuwa akitumia habari potofu na za udanganyifu kumtaja kila mkosoaji wake kama mpinzani wa taifa. Hadi uchaguzi wa kati wa Novemba 2026, Trump atabaki na nguvu kubwa, ingawa chama cha Democrat kinaweza kudhibiti Seneti na Bunge dhidi ya Republican.”