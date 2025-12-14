Washington Post: Ulaya iko katika ukingo wa kupungua kwa idadi ya watu kwa mara ya kwanza kwa njia endelevu tangu Zama za Kati

Ripoti ya Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (ABNA) – Washington Post

Gazeti la Washington Post limeangazia kupungua kwa idadi ya watu barani Ulaya, likiandika kwamba mwelekeo huu umekuwa changamoto moja kubwa ya idadi ya watu katika bara hilo na umeibua wasiwasi mkubwa kuhusu athari zake kwenye nguvu kazi na uthabiti wa kiuchumi.

Kulingana na ripoti hiyo iliyoandikwa na Shiko Harlan, mwandishi wa masuala ya hali ya hewa ya dunia wa Washington Post, Umoja wa Mataifa unakadiria kwamba idadi ya watu katika nchi za Umoja wa Ulaya itafikia kilele mwaka ujao, kisha kuingia katika kupungua kwa idadi ya watu kwa mara ya kwanza tangu kipindi cha “Kifo Kichocho” (Black Death) katika karne ya 14.

Ripoti hiyo pia inaeleza kwamba serikali mbalimbali za Ulaya zinafanya juhudi kukabiliana na janga hili kwa mchanganyiko wa motisha za kifedha na sera za kijamii. Katika nchi za Scandinavia, pia zimeanzishwa kamati za kutengeneza mikakati mipya ya kukabiliana na kupungua kwa viwango vya uzazi.

France, Italia na Hungary

France: Rais Emmanuel Macron ameweka mkazo juu ya umuhimu wa “kuimarisha idadi ya watu” baada ya kupungua kwa asilimia 18 kwa kiwango cha uzazi katika muongo uliopita. Nchi nyingine zenye sera za kitaifa za kitaifa pia zimeanzisha motisha kama vile fedha za kuhamasisha uzazi na kuendeleza familia za asili.

Italia: Wanawake wazazi wa watoto wawili au zaidi wanapokea zawadi za kifedha.

Poland: Msaada wa familia umeongezwa hadi $220 kwa mtoto, na Rais ameidhinisha upunguzaji mkubwa wa kodi kwa familia zenye watoto wawili au zaidi. Sera hizi zinalenga kuhamasisha familia kuzalisha watoto na kuimarisha ukuaji wa idadi ya watu.

Hata hivyo, uzoefu wa nchi za Ulaya unaonyesha kuwa hata programu kubwa zaidi za serikali mara nyingi zina athari ndogo tu. Ingawa baadhi ya sera hizi zimeweza kupunguza kasi ya kupungua kwa idadi ya watu, hazijaweza kugeuza mwelekeo huo kabisa.

Harlan anaandika kwamba uzoefu wa Hungary unaonyesha kikomo hiki wazi: nchi ambayo imetumia karibu asilimia 5 ya Pato la Taifa kwa sera za kusaidia familia bado haijafikia malengo yake ya idadi ya watu.

Uamuzi wa Kibinafsi na Mgumu

Kulingana na mwandishi, uamuzi wa kupata watoto ni jambo la kibinafsi na lenye changamoto nyingi, na mara nyingi linaenda zaidi ya uwezo wa sera za serikali. Sababu za kimsingi zinazoathiri uamuzi huu ni gharama kubwa ya makazi, mfumuko wa bei, upatikanaji wa huduma bora za afya na elimu. Zaidi ya hayo, kupungua kwa viwango vya uzazi kunafafanua mabadiliko ya kijamii kama vile upatikanaji mpana wa njia za kuzuia mimba, kupungua kwa mimba za ujana, na ongezeko la elimu na fursa za ajira kwa wanawake.

Viwango vya Uzazi

Kulingana na takwimu, kiwango cha uzazi katika Umoja wa Ulaya kimepungua hadi kiwango kisicho cha kawaida cha wastani wa watoto 1.38 kwa kila mwanamke. Hali hii imesababisha watu wengi kuchelewesha kupata watoto hadi mwisho wa miaka ya ishirini au mwanzo wa miaka ya thelathini ya maisha yao.

Hungary ilianzisha sera za kuhamasisha uzazi takriban miaka 15 iliyopita; kiwango cha uzazi kilipanda kutoka 1.25 hadi 1.45 mnamo 2015, kisha 1.61 mnamo 2021, lakini kisha kilipungua tena hadi 1.39 mnamo 2024. Wataalamu wanasema kuwa motisha hizi mara nyingi ziliwasaidia tu wale waliokuwa tayari wanaopanga kupata watoto kuanza mapema.

Wasichana na Mabinti Wachanga: Wasiwasi Kikuu

Harlan anaandika kwamba mazungumzo yake na vijana huko Budapest yameonyesha kuwa sera za sasa hazijashughulikia baadhi ya changamoto kubwa za malezi, kama vile udhaifu wa mfumo wa elimu ya umma na gharama kubwa za maisha. Hana Krzyżch, mwanafunzi wa umri wa miaka 24, anasema: “Nadhani wanahitaji kuboresha mambo mengine. Kusaidia kifedha kwa wazazi pekee hakutoshi.”

Ripoti pia inasema kuwa vijana wengi wanaamini kuwa kuzingatia tu kuhamasisha kupata watoto hutatua sehemu tu ya tatizo na kupuuza changamoto baada ya kuzaliwa kwa mtoto. Adam Petrishlim, baba wa mapacha wa miaka mitano na mtoto mwingine, anasema: “Gharama za uzazi ni kubwa zaidi kuliko motisha. Katika kila nchi, kuwa na watoto watatu ni kazi ngumu.”

Uhamiaji: Suluhisho la Muda

Harlan anaona uhamiaji kama mojawapo ya suluhisho zinazotajwa kwa nchi zinazokabiliwa na kupungua kwa idadi ya watu, lakini chaguo hili pia kitakuwa changamoto zaidi katika miongo ijayo, kwani viwango vya uzazi vinaendelea kupungua duniani kote, isipokuwa katika Afrika Kusini mwa Jangwa la Sahara.

Anarejelea Steven Sho, mtengenezaji filamu ambaye amefanya utafiti juu ya kupungua kwa idadi ya watu, akisema kuwa uhamiaji utakuwa suluhisho la muda tu.

Mwisho, mwandishi anasisitiza kwamba kushughulikia janga la kupungua kwa idadi ya watu Ulaya kunahitaji mbinu ya vipengele vingi, ikizingatia masuala ya kiuchumi, kijamii na kitamaduni kwa wakati mmoja. Ingawa motisha za kifedha zinaweza kuwa na athari fulani, suluhisho za kudumu zinahitaji kuboresha miundombinu ya umma, elimu na afya ili kuunda mazingira ambapo familia zinaweza kukua kwa uhakika.