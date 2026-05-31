Iran Yaongeza Ulinzi wa Mlango wa Hormuz, Vikosi vya Makombora Vapewa Mamlaka ya Kujibu Vitisho Moja kwa Moja

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Iran imechukua hatua mpya za kuimarisha ulinzi wake katika eneo la kimkakati la Mlango wa Hormuz, huku chanzo chenye taarifa za ndani kikieleza kuwa kiwango cha ulinzi wa kijeshi katika eneo hilo kimeongezwa kwa kiasi kikubwa.



Kwa mujibu wa chanzo hicho, mamlaka za Iran zimerejesha upatikanaji na utayari wa operesheni katika vituo vyote vya makombora vilivyopo karibu na Mlango wa Hormuz, hatua inayotafsiriwa kama sehemu ya mkakati wa kuimarisha uwezo wa kujibu vitisho vya usalama katika eneo hilo nyeti la usafirishaji wa nishati duniani.



Taarifa hiyo imeongeza kuwa vifaa vipya vya ulinzi wa anga vimepelekwa katika eneo hilo na tayari vimeripotiwa kufanikiwa kudungua makumi ya ndege zisizo na rubani (droni) zilizokuwa zikifanya shughuli mbalimbali za kijeshi.



Aidha, chanzo hicho kimebainisha kuwa vikosi vya makombora vya Iran vilivyoko katika eneo la Hormuz sasa vimepewa mamlaka ya kuchukua hatua za haraka dhidi ya vitisho vya kijeshi bila kusubiri idhini kutoka ngazi za juu za uongozi wa kijeshi, jambo linalolenga kuongeza kasi ya mwitikio wa kiulinzi endapo kutatokea tishio lolote.



Hatua hizi zinakuja wakati mvutano wa kiusalama katika eneo la Ghuba ya Uajemi na Mlango wa Hormuz ukiendelea kufuatiliwa kwa karibu na mataifa mbalimbali, kutokana na umuhimu wa njia hiyo katika usafirishaji wa mafuta na biashara ya kimataifa.