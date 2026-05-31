Barrick Gold Yalipa Faranga za CFA Bilioni 275 kwa Mali Baada ya Mvutano wa Muda Mrefu

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Serikali ya Mali imepokea malipo ya Faranga za CFA bilioni 275 kutoka kampuni ya uchimbaji madini ya dhahabu ya Barrick Gold, fedha ambazo zilikuwa sehemu ya madai ya kifedha yaliyokuwa yakijadiliwa kati ya pande hizo mbili kwa muda mrefu.

Malipo hayo yanakuja baada ya kipindi cha mvutano kati ya mamlaka za Mali na kampuni hiyo kuhusu masuala ya kodi, mapato ya madini na utekelezaji wa sheria mpya za sekta ya madini zilizowekwa na serikali ya nchi hiyo.

Mamlaka za Mali zimekuwa zikisisitiza kuwa kampuni za kigeni zinazofanya shughuli za uchimbaji nchini humo zinapaswa kutimiza kikamilifu wajibu wao wa kifedha kwa mujibu wa sheria za taifa, huku zikilenga kuhakikisha wananchi wananufaika zaidi na rasilimali za nchi.

Wachambuzi wa masuala ya uchumi wa Afrika wanaona hatua hiyo kama ishara ya kuongezeka kwa juhudi za baadhi ya mataifa ya Afrika kusimamia kwa karibu zaidi sekta za madini na kuhakikisha mapato yanayotokana na rasilimali za asili yanachangia maendeleo ya taifa.

Malipo ya CFA bilioni 275 yanatajwa kuwa moja ya mafanikio muhimu katika mazungumzo kati ya Mali na Barrick Gold, huku yakionyesha umuhimu wa usimamizi madhubuti wa rasilimali za taifa na utekelezaji wa sheria za kiuchumi kwa usawa kwa wawekezaji wote.