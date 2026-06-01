Ghalibaf: Hatuamini Ahadi za Adui, Kipimo ni Matokeo ya Vitendo

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA- Spika wa Bunge la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, amesema kuwa wanadiplomasia wa Iran hawana imani na ahadi wala kauli za maadui, akisisitiza kwamba kipimo pekee cha mafanikio katika mazungumzo ni matokeo ya vitendo yanayoonekana.

Akizungumza katika kikao cha Bunge la Iran kilichofanyika kwa njia ya mtandao siku ya Jumapili, Ghalibaf alisema kuwa Iran haitaridhia makubaliano yoyote hadi ihakikishe kuwa haki na maslahi ya wananchi wa Iran yamelindwa na kupatikana kwa njia ya wazi na ya dhahiri.

Aidha, alieleza kuwa maadui wanajaribu kuleta migawanyiko ndani ya jamii ya Iran kupitia mashinikizo ya kiuchumi na kampeni za propaganda za vyombo vya habari, lakini juhudi hizo hazitafanikiwa kutokana na mshikamano wa wananchi na uimara wa taifa hilo.

Ghalibaf aliwahutubia pia wananchi wa Iran akisema kuwa taifa hilo limeweza kusimama imara katika mapambano makubwa na kuandika historia kupitia umoja wake. Aliongeza kuwa, sambamba na uwezo wa kijeshi na utayari wa kujihami wa Jamhuri ya Kiislamu, mshikamano na subira ya wananchi ndiyo sababu kuu iliyowalazimu maadui kurudi nyuma.

Spika huyo alirejea kauli za Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu akisisitiza kuwa umoja wa kitaifa na mshikamano wa wananchi ni nguzo muhimu ya ushindi katika kukabiliana na changamoto mbalimbali zinazolikabili taifa.