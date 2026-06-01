Admirali Sayyari: Vikosi vya Iran Vinatumia Vifaa vya Kisasa Vinavyoendana na Teknolojia za Hali ya Juu

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Msaidizi wa Kamanda Mkuu wa Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran anayeshughulikia masuala ya uratibu, Habibollah Sayyari, amesema kuwa vikosi vya jeshi la nchi hiyo, vikiwemo vikosi vya wanamaji, kwa sasa vinatumia vifaa vya kisasa vinavyoendana na teknolojia za hali ya juu.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la IRNA, Admirali Sayyari alitoa kauli hiyo wakati wa ziara yake katika Imam Khomeini University of Marine Sciences kilichopo mjini Noshahr, kaskazini mwa Iran, ambapo alikagua shughuli mbalimbali za kielimu na mafunzo zinazofanyika katika taasisi hiyo.

Alisisitiza kuwa Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran lipo katika hali ya utayari wa hali ya juu na lina uwezo wa kukabiliana na vitisho vyovyote vya maadui. Aidha, alisema kuwa maadui wanafahamu wazi kwamba shambulio lolote dhidi ya Iran litajibiwa kwa nguvu kubwa zaidi kuliko hapo awali.

Katika ziara hiyo, Admirali Sayyari alitembelea miundombinu ya elimu, vituo vya utafiti na karakana za kisayansi za chuo hicho, akipata maelezo kuhusu mafanikio yake, uwezo wake wa kitaaluma pamoja na maendeleo ya programu za mafunzo na malezi ya wataalamu wa masuala ya bahari nchini Iran.

Maafisa wa chuo hicho walieleza kuwa taasisi hiyo inaendelea kuchangia kwa kiasi kikubwa katika kuandaa wataalamu na maafisa wenye uwezo wa kutumia teknolojia za kisasa katika kulinda maslahi ya taifa na kuimarisha uwezo wa vikosi vya wanamaji vya Iran.