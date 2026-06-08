Baghaei: Nguvu Waliyoiumba kwa Ajili ya Kuwatawala Wengine Imetoka Mikononi Mwao

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Esmaeil Baghaei, amesema kuwa wale wanaojaribu kutumia machafuko, chuki na migogoro ya kudumu kama nyenzo ya kutawala wengine hatimaye hujikuta wakitawaliwa na hali hiyo waliyoizalisha wenyewe.

Katika ujumbe aliouchapisha kupitia mtandao wa X, Baghaei alisema kuwa mtu anayekiuka ahadi zake, kujiepusha na amani na kutafuta manufaa kupitia udanganyifu, uhasama na migogoro ya kudumu, atalazimika kuendelea kuzalisha migogoro mipya kila siku ili kudumisha ile ya zamani.

Alieleza kuwa mtu wa aina hiyo si mmiliki wa migogoro, bali ni mwenye kuitegemea migogoro hiyo kwa ajili ya kuendelea kuishi kisiasa, jambo ambalo kwa mtazamo wake linaonyesha udhaifu badala ya nguvu.

Baghaei aliongeza kuwa wachochezi wa fitna na migogoro, badala ya kuwa wabunifu wa nguvu, wamekuwa wafungwa wa nguvu ya uharibifu waliyoiachilia wao wenyewe. Kwa mujibu wake, nguvu hiyo haina uwezo wa kutofautisha kati ya rafiki na adui, wala kati ya mkosaji na mwathirika.

Msemaji huyo wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran alisisitiza kuwa hatua ya kudhalilika kwa watu hao huanza pale wanapotambua kuwa nguvu waliyoiumba kwa lengo la kuwatawala wengine imekwishatoka katika udhibiti wao na haiwezi tena kutii matakwa yao.

Kauli za Baghaei zimekuja katika mazingira ya kuendelea kwa mivutano ya kisiasa na kijeshi katika maeneo mbalimbali duniani, huku Iran ikiendelea kusisitiza umuhimu wa kuheshimu ahadi za kimataifa, kuimarisha amani na kutafuta suluhisho la migogoro kupitia mazungumzo badala ya matumizi ya nguvu na machafuko.