Kamanda wa Makao Makuu ya Khatam al-Anbiyaa Apongeza Ushiriki Mkubwa wa Wananchi Baada ya Siku 100 za Mshikamano wa Kitaifa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Kamanda wa Makao Makuu ya Khatam al-Anbiyaa (s), Meja Jenerali Abdollahi, amepongeza uwepo mkubwa wa wananchi katika kipindi cha siku 100 tangu kutokea kwa kile alichokiita "epopea kubwa la kihistoria" lililoonyesha mshikamano wa taifa la Iran.



Katika ujumbe wake, Abdollahi alisema kuwa wananchi wa Iran walionesha uelewa na uthabiti mkubwa kwa kushiriki katika uwanja wa kutetea misingi ya Mapinduzi ya Kiislamu, kuyaunga mkono majeshi ya nchi na kuthibitisha tena utii wao kwa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Ali Khamenei, pamoja na kuenzi damu za mashahidi.



Kamanda huyo alieleza kuwa kwa niaba yake na kwa niaba ya wanajeshi wote wa Iran, anatoa shukrani, heshima na pongezi kwa wananchi kwa kuonyesha umoja wa kitaifa na mshikamano wa watu na vikosi vya ulinzi wa nchi.



Aliongeza kuwa mwamko huo mkubwa wa wananchi haukuwa tu ishara ya umoja wa kitaifa usio na mfano, bali pia umekuwa moja ya nguzo kuu za nguvu za kimkakati za kuzuia vitisho dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.



Kwa mujibu wa Abdollahi, ujumbe wa wananchi wa Iran kwa maadui wa taifa hilo, hususan Marekani na utawala wa Kizayuni, ni kwamba usalama, mamlaka na heshima ya Iran havitegemei silaha na uwezo wa kijeshi pekee, bali pia vinategemea uungwaji mkono mkubwa wa wananchi na mshikamano uliopo kati ya uongozi, wananchi na vikosi vya ulinzi.



Kamanda huyo alisisitiza kuwa umoja huo wa kitaifa ni moja ya sababu kuu zinazochangia uimara wa Iran katika kukabiliana na changamoto na vitisho vya nje.