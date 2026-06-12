Rais Pezeshkian: Umoja wa Kitaifa Ndiyo Mtaji Mkubwa Zaidi wa Iran Katika Kipindi Hiki

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Masoud Pezeshkian, amesema kuwa mshikamano na umoja wa kitaifa ndio mtaji mkubwa zaidi wa nchi katika kipindi hiki chenye changamoto, akisisitiza kuwa maendeleo ya taifa yanategemea kutumia ipasavyo uwezo wa wananchi wenye sifa na kuimarisha ushirikiano katika ngazi zote.



Akiongoza kikao cha Baraza Kuu la Chuo cha Sayansi za Tiba nchini Iran siku ya Ijumaa, Rais Pezeshkian alieleza kuwa serikali yake imejikita katika kuboresha utawala, sekta ya afya, uchumi na maendeleo ya kijamii, huku akitaka taasisi zote kuhakikisha zinajibu mahitaji ya wananchi kwa ufanisi.



Rais huyo alisisitiza kuwa watu wenye uwezo na weledi hawapaswi kunyimwa nafasi ya kulitumikia taifa kutokana na mitazamo finyu au ubaguzi wa aina yoyote, akieleza kuwa mafanikio ya Iran yanahitaji ushiriki wa pamoja na matumizi ya rasilimali zote za kitaifa.



Aidha, alitoa wito wa kuimarishwa kwa mshikamano wa kitaifa na kutumia uwezo wote uliopo ili kutatua changamoto zinazoikabili nchi na kuharakisha maendeleo katika nyanja mbalimbali.