  1. Home
  2. service
  3. Habari za Iran

Iran Yatangaza Rasmi Kufikiwa kwa Rasimu ya Mwisho ya Makubaliano na Marekani; Ijumaa Kutia Saini

15 Juni 2026 - 09:39
News ID: 1827282
Iran Yatangaza Rasmi Kufikiwa kwa Rasimu ya Mwisho ya Makubaliano na Marekani; Ijumaa Kutia Saini

Iran imetangaza rasmi kwa mara ya kwanza kufikiwa kwa rasimu ya mwisho ya makubaliano na Marekani, huku Ijumaa ikitajwa kuwa siku ya kutiwa saini; wakati huo huo, wachambuzi wanaeleza kuwa usitishaji wa mapigano nchini Lebanon, endapo Israel itautekeleza, ni matokeo ya msimamo wa Iran wa kujumuisha suala la Lebanon katika makubaliano hayo na ustahimilivu wa Muqawama katika medani ya mapambano.

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA–, mwanahabari Fadi Boudia ameandika kwenye jukwaa la X kwamba kwa mara ya kwanza Iran imetangaza rasmi kufikiwa kwa rasimu ya mwisho ya makubaliano kati yake na Marekani, huku Ijumaa ikitajwa kuwa siku iliyopangwa kwa ajili ya kutiwa saini kwa makubaliano hayo.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, macho sasa yanaelekezwa kwenye tamko rasmi litakalotolewa na pande husika, ambalo linatarajiwa kufafanua msimamo na maelezo ya kina kuhusu makubaliano hayo.

Fadi Boudia ameongeza kuwa ikiwa Israel itazingatia usitishaji wa mapigano nchini Lebanon, hatua hiyo itatazamwa kama matokeo ya ustahimilivu mkubwa wa Harakati za Muqawama katika kukabiliana na Israel, pamoja na msimamo wa Iran wa kusisitiza kwamba suala la

Lebanon lijumuishwe katika makubaliano yoyote na lisitenganishwe na muktadha wa mapambano ya eneo hilo, kwa kuzingatia kile kinachoitwa "umoja wa medani za mapambano."

Hata hivyo, madai hayo yanasubiri kuthibitishwa kupitia taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka zinazohusika kuhusu maudhui ya makubaliano na utekelezaji wake.

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha