Gharib Abadi: Nguvu za Kijeshi za Iran Zililazimisha Adui Kuketi Mezani; Hati ya Mwisho ya Makubaliano Yakamilika

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA–, Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran anayeshughulikia Masuala ya Kisheria na Kimataifa, Gharib Abadi, amesema kuwa nguvu za kijeshi za Iran ndizo zilizomlazimisha adui kukubali kurejea kwenye meza ya mazungumzo.

Akizungumza na televisheni ya taifa ya Iran Jumatatu jioni, Gharib Abadi alisema kuwa kulinda kwa kiwango cha juu maslahi ya Iran na usalama wake wa taifa kulikuwa dira kuu ya timu ya mazungumzo katika mchakato mzima wa kufikia makubaliano.

Alisisitiza kuwa, licha ya kutokuwepo kwa imani kamili kati ya pande hizo, hatua zinazochukuliwa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran pamoja na ahadi chache ilizokubali katika maeneo husika zitatekelezwa kwa uwiano na utekelezaji wa wajibu wa upande wa pili. Aliongeza kuwa iwapo Iran itabaini upungufu wowote katika utekelezaji wa ahadi za upande mwingine, itachukua hatua zinazofaa kulingana na mazingira.

Aidha, Gharib Abadi alitangaza kuwa maandishi ya mwisho ya hati ya maelewano yamekamilika kikamilifu, huku akieleza kuwa hafla rasmi ya kutiwa saini Mkataba wa Maelewano wa Islamabad itafanyika Ijumaa ijayo nchini Uswisi.