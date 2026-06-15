Qalibaf: Muqawama wa Lebanon na Diplomasia ya Iran Vinahakikisha Uhuru na Uadilifu wa Ardhi ya Lebanon

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA –, Spika wa Bunge la Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, amesema kuwa jihadi ya Harakati ya Muqawama wa Kiislamu nchini Lebanon pamoja na diplomasia madhubuti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni nguzo muhimu zinazohakikisha uhuru, mamlaka na uadilifu wa ardhi ya Lebanon.

Katika ujumbe aliouchapisha Jumapili jioni, Qalibaf alisema kuwa maadui hawataweza kamwe kuitenga au kuidhoofisha nguzo yoyote ya Muqawama kwa kuishinikiza peke yake.

Aliongeza kuwa kujitolea na mapambano ya wapiganaji wa Muqawama wa Kiislamu nchini Lebanon, sambamba na diplomasia yenye nguvu ya Iran, vitahakikisha kulindwa kwa mamlaka ya Lebanon na usalama wa ardhi yake, huku pia vikidhoofisha sera za uchokozi na uchochezi wa vita zinazofuatwa na utawala wa Kizayuni wa Israel.