Rais wa Falme za Kiarabu Apongeza Makubaliano ya Marekani na Iran na Kusisitiza Amani ya Kudumu Mashariki ya Kati

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Rais wa Taifa la Falme za Kiarabu (UAE) amempongeza Rais wa Marekani kwa juhudi zake zilizosababisha kufikiwa kwa makubaliano kuhusu waraka wa makubaliano (MOU) kati ya Marekani na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Aidha, amesisitiza kuwa amani ya kudumu na endelevu katika eneo la Mashariki ya Kati inategemea kuheshimiwa kwa mamlaka ya nchi, kuimarishwa kwa kanuni za ujirani mwema, pamoja na kufuata kikamilifu sheria na kanuni za kimataifa.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, msimamo wa UAE unaonyesha wito wa kuendeleza utulivu wa kikanda kupitia diplomasia na kuheshimiana kati ya mataifa, katika kipindi ambacho mazungumzo kati ya Tehran na Washington yamechukua sura mpya ya kisiasa.