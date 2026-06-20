Iran: Inajiandaa kwa mazungumzo muhimu, makubaliano yanahusisha utekelezaji wa vipengele 5 mara moja

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt as -ABNA-, Iran imetangaza kuwa inaendelea kujipanga kwa mazungumzo muhimu ya kimataifa, huku ikisisitiza kuwa makubaliano yoyote mapya lazima yajumuishe utekelezaji wa vipengele vitano kwa haraka na kwa pamoja ili kuhakikisha uthabiti wa kikanda.

Tehran pia imeitaka Marekani kutekeleza kikamilifu vipengele vya makubaliano ya maelewano yaliyopendekezwa, huku ikionya dhidi ya juhudi zozote za kuvuruga mchakato huo, hasa kutoka kwa Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambaye Iran imemtaja kuwa chanzo cha hujuma dhidi ya mazungumzo ya amani na utulivu wa eneo.

Katika maelezo yake kwa televisheni ya Al Jazeera, Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran Saeed Khatibzadeh amesema kuwa Iran “inafanya juhudi za kufanikisha amani katika maeneo yote ya mgogoro, ikiwemo Gaza,” akibainisha kuwa hata Lebanon imeingizwa katika mazungumzo hayo kutokana na uhusiano wake wa moja kwa moja na mivutano ya sasa.

Aidha, Khatibzadeh amesisitiza kuwa hakuna amani wala utulivu utakaoweza kupatikana Lebanon na Mashariki ya Kati kwa ujumla bila kumalizika kwa kile alichokiita uvamizi na bila Israel kuheshimu sheria za kimataifa.

Iran pia imetangaza mpango wa kuanzisha utaratibu mpya wa usimamizi wa Mlango wa Hormuz baada ya siku 60, pamoja na kuwasilisha pendekezo maalum kwa nchi za eneo kuhusu usalama na uendeshaji wa mlango huo muhimu wa kimkakati.