Umoja wa Ulaya Washindwa Kufikia Makubaliano Kuhusu Kumuwekea Vikwazo Itamar Ben-Gvir

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Msemaji wa masuala ya nje wa Tume ya Ulaya, Anouar El Anouni, amesema kuwa suala la kumuwekea vikwazo Itamar Ben-Gvir lilijadiliwa katika mkutano wa hivi karibuni wa mawaziri wa mambo ya nje wa European Union, lakini nchi wanachama hazikufikia makubaliano ya pamoja.

El Anouni alilaani matamshi ya Ben-Gvir yaliyodaiwa kuhimiza kuchomwa kwa Lebanon, lakini akakataa kutoa maoni kuhusu hatua zozote zinazoweza kuchukuliwa dhidi yake katika siku zijazo.

Aidha, msemaji huyo aliitaka Israel kuheshimu mamlaka na ukamilifu wa ardhi ya Lebanon na kutekeleza matakwa ya United Nations Security Council Resolution 1701 kwa kujiondoa kutoka maeneo ya Lebanon.

Kauli hiyo inaonyesha kuendelea kwa wasiwasi wa Umoja wa Ulaya kuhusu hali ya usalama katika mpaka wa Lebanon na Israel, pamoja na athari za matamshi ya viongozi wa utawala wa Kizayuni katika kuendeleza mvutano wa kikanda.