Iran: Mashambulizi ya Marekani Kusini mwa Nchi Yathibitisha Kutoheshimu Ahadi za Kimataifa

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) –ABNA– Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imelaani vikali mashambulizi ya anga yaliyofanywa na jeshi la Marekani alfajiri ya Jumapili dhidi ya baadhi ya vituo vya ufuatiliaji na uangalizi vilivyopo katika pwani za kusini mwa Iran.

Katika taarifa yake, wizara hiyo ilisema kuwa mashambulizi hayo mapya ni ushahidi wa wazi kwamba utawala wa Marekani haupeani thamani yoyote kwa ahadi zake na kwamba kuvunja makubaliano ni sehemu ya tabia yake ya kisiasa.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la IRNA, Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imeeleza kuwa mashambulizi hayo ni ukiukaji wa wazi wa kifungu cha 4 cha Ibara ya 2 ya Mkataba wa Umoja wa Mataifa, ambacho kinapiga marufuku matumizi ya nguvu dhidi ya mamlaka na uhuru wa nchi nyingine.

Aidha, Tehran imebainisha kuwa hatua hiyo pia ni ukiukaji wa kifungu cha kwanza cha Mkataba wa Makubaliano ya Kumaliza Vita vya Kulazimishwa, uliotiwa saini tarehe 18 Juni 2026.

Wizara hiyo imezitaka taasisi za kimataifa na Umoja wa Mataifa kuchukua hatua za haraka dhidi ya kile ilichokiita uchokozi wa wazi wa Marekani, huku ikisisitiza kuwa Iran ina haki ya kujilinda na kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa sheria za kimataifa.