Iran: Mabadiliko ya Serikali Hayataathiri Mahusiano Mazuri Kati ya Tehran na Baghdad

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghaei, amesisitiza kuwa mahusiano kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Iraq ni ya kina na yenye misingi imara isiyoyumbishwa na mabadiliko ya kisiasa.



Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari, Baghaei ametoa salamu za kuwakumbuka wahanga wa mauaji ya tarehe 27 Juni pamoja na matumizi ya silaha za kemikali dhidi ya wananchi wa Iran yaliyofanywa na utawala wa Saddam Hussein, akibainisha kuwa Iran inaendelea kudai ukweli na haki kutoka kwa pande zote zilizosaidia utawala huo, hususan Ujerumani.



Aidha, amegusia pia maandalizi ya mazishi ya Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu Shahidi, Imam Sayyid Ali Khamenei, akisema kuwa tukio hilo linatarajiwa kuwa la kihistoria kwa taifa la Iran, mataifa ya eneo na wapenda uhuru duniani kote. Ameongeza kuwa moja ya malengo ya ziara ya Waziri wa Mambo ya Nje Abbas Araghchi nchini Iraq inahusiana na suala hilo.



Msemaji huyo amesisitiza kuwa mahusiano kati ya Iran na Iraq, Iran na Iraq, yamejengwa juu ya udugu wa kidini, kitamaduni na ujirani wa kihistoria kati ya mataifa hayo mawili makubwa, akibainisha kuwa mabadiliko ya serikali hayabadili msingi huo imara.



Ameongeza kuwa Iran itaendelea kutumia kila fursa kuimarisha zaidi uhusiano huo wa karibu kwa maslahi ya mataifa yote mawili na kwa utulivu wa eneo zima.