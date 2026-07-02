Balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa Aitaka Baraza la Usalama Kuepuka Hatua za Uchochezi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) –ABNA– Mwakilishi wa Kudumu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika Umoja wa Mataifa, Amir Saeid Iravani, amelikosoa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa kuitisha kikao kuhusu hali ya Mashariki ya Kati kufuatia ombi la Bahrain.

Akizungumza Alhamisi katika kikao hicho, Iravani alisema kuwa Baraza la Usalama linapaswa kujiepusha na hatua zozote za uchochezi ambazo zinaweza kudhoofisha juhudi za kidiplomasia au kuongeza mvutano katika eneo hilo.

Alisisitiza kuwa kipaumbele kwa sasa kinapaswa kuwa utekelezaji kamili wa hati ya makubaliano ya awali kati ya Iran na Marekani pamoja na kuendeleza mazungumzo yenye lengo la kufikia makubaliano ya kina na ya kudumu.

Kwa mujibu wa Iravani, Baraza la Usalama linapaswa kuunga mkono mchakato huo wa mazungumzo, kuhimiza pande husika kuheshimu kikamilifu makubaliano yaliyofikiwa, na kuepuka hatua ambazo zinaweza kuhatarisha diplomasia au kuongeza hali ya mvutano katika Mashariki ya Kati.