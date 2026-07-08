Makao Makuu ya Khatam al-Anbiya: Iran Haitaruhusu Uingiliaji wa Usimamizi wa Mlango wa Bahari wa Hormuz

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Makao Makuu ya Khatam al-Anbiya (s) yametangaza kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haitaruhusu kwa hali yoyote kuingiliwa katika masuala ya usimamizi wa Mlango wa Bahari wa Hormuz, yakisisitiza kuwa vikosi vya ulinzi vya Iran vitatoa jibu kali dhidi ya kile ilichokitaja kuwa uchokozi wa Marekani.

Katika taarifa iliyotolewa na makao hayo, imeelezwa kuwa mahudhurio makubwa ya wananchi katika shughuli za kuaga na mazishi ya Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu aliyefariki yamekuwa ishara ya mshikamano wa wananchi na, kwa mujibu wa taarifa hiyo, yameleta pigo kwa Marekani na washirika wake.

Taarifa hiyo imeongeza kuwa jeshi la Marekani lilifanya mashambulizi dhidi ya maeneo ya kusini mwa Iran, likidai kuwa hatua hiyo ilifanyika licha ya kuwepo kwa shughuli za mazishi na mazingira ya maombolezo.

Makao Makuu ya Khatam al-Anbiya (s) yamesema vikosi vya ulinzi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran vitatoa jibu kali kwa kile vilichokiita uchokozi na vitahakikisha kuwa hakuna upande wa kigeni utakaoruhusiwa kuingilia usimamizi wa Mlango wa Bahari wa Hormuz.

Aidha, taarifa hiyo imesisitiza kuwa, kwa mujibu wa msimamo wa Iran, njia salama pekee kwa meli za biashara na meli zinazobeba mafuta katika Mlango wa Bahari wa Hormuz ni ile iliyowekwa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.