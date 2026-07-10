Khatibu wa Sala ya Ijumaa Tehran: Makubaliano kati ya Iran na Marekani Yanategemea Kanuni ya “Ahadi kwa Ahadi”

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Khatibu wa Sala ya Ijumaa mjini Tehran, Hujjatul Islam Muhammad Hassan Abu Turabi Fard, amesema kuwa waraka wa maelewano kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Marekani haukujengwa juu ya msingi wa kuiamini serikali ya Marekani.



Amesema kuwa utaratibu wa maelewano hayo unategemea kanuni ya **“ahadi kwa ahadi”**, ambapo kila upande unawajibika kutekeleza ahadi zake bila kutegemea imani au uaminifu wa upande mwingine.



Abu Turabi Fard alisisitiza kuwa Iran inatangaza wazi kuwa haitairuhusu Marekani, kwa hali yoyote ile, kuingilia masuala yanayohusu **Mlango wa Hormuz**, akieleza kuwa eneo hilo ni sehemu muhimu ya maslahi ya taifa na usalama wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.



Aidha, alibainisha kuwa Iran itaendelea kusimamia kwa uthabiti haki na mamlaka yake ya kitaifa, huku ikifuata sera ya kushikamana na makubaliano pale ambapo pande zote zitatekeleza wajibu wao kwa usawa.