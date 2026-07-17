Haaretz: Enzi ya utawala wa Marekani na zama za Netanyahu zimefikia mwisho

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Gazeti la Kiebrania la Haaretz, likinukuliwa na kituo cha habari cha Al Mayadeen, limechapisha uchambuzi likidai kuwa enzi ya utawala wa Marekani katika mfumo wa dunia wa upande mmoja imefikia mwisho, na kwamba hali hiyo pia inaashiria mwisho wa enzi ya Waziri Mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu.



Kwa mujibu wa uchambuzi huo, lengo kuu la vita lilikuwa kuidhibiti Iran, lakini matokeo yake yameifanya Iran kuwa karibu zaidi kuliko wakati mwingine wowote kupata nafasi ya kuwa nguvu kuu ya kikanda katika eneo la Ghuba ya Uajemi.



Gazeti hilo limeeleza kuwa mabadiliko ya kisiasa na kijeshi yaliyotokea baada ya vita yamebadili mizani ya nguvu katika Mashariki ya Kati, jambo ambalo, kwa mtazamo wake, linaashiria mwanzo wa hatua mpya katika siasa za kikanda.



Katika ripoti nyingine ya awali, Haaretz lilieleza kuwa licha ya Rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kuwa angehakikisha Mlango wa Hormuz unabaki wazi, matukio ya baadaye yalionesha, kwa mujibu wa gazeti hilo, kuwa Iran ndiyo iliyokuwa na ushawishi mkubwa katika mwenendo wa hali ya eneo hilo.



Uchambuzi huo unaakisi mtazamo wa gazeti hilo kuhusu mabadiliko ya nguvu za kisiasa na kijeshi katika Mashariki ya Kati, huku tathmini za wachambuzi kuhusu athari za vita na nafasi ya mataifa mbalimbali zikiendelea kutofautiana.