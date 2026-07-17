Meya wa Tehran: Trump hatakuwa salama popote duniani baada ya mauaji ya Kiongozi wa Iran

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Meya wa Jiji la Tehran, Alireza Zakani, amesema kuwa hatua za kulipiza kisasi dhidi ya wale wanaotuhumiwa kuhusika na kuuawa kwa Kiongozi Mkuu wa Iran, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, zitatekelezwa.

Akizungumza katika mahojiano yaliyochapishwa na tovuti ya habari ya Didban Iran siku ya Ijumaa, Zakani alisema kuwa wahusika wa tukio hilo watakabiliwa na majibu, akisisitiza kuwa suala hilo halitaachwa bila hatua kuchukuliwa.

"Kuanzia sasa, Trump hatakuwa salama popote duniani," alisema Meya huyo wa Tehran.

Aidha, Zakani alidai kuwa Waislamu na watu wengine duniani wanataka wale wanaohusika na tukio hilo wawajibishwe, akieleza kuwa hatua za kulipiza kisasi ni jambo lisiloepukika.

Kauli hiyo imekuja katika mazingira ya mvutano mkubwa wa kisiasa na kiusalama, huku viongozi wa Iran wakisisitiza msimamo wao wa kujibu hatua wanazoziona kuwa ni mashambulizi au vitendo vya uadui dhidi ya nchi yao.