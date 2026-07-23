Araghchi: Mkutano wa Rais wa Iran na Waziri Mkuu wa Iraq una umuhimu mkubwa katika mazingira ya sasa ya eneo

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, Sayyid Abbas Araghchi, amesema kuwa ziara ya Waziri Mkuu wa Iraq, Ali Faleh al-Zeidi, ni ya umuhimu mkubwa, hasa kwa kuzingatia mazingira ya sasa ya eneo.

Araghchi amesema kuwa ziara hiyo inaonyesha kina cha uhusiano uliopo kati ya Iran na Iraq. Aidha, amesema kuwa ziara hiyo imefanyika baada ya mazishi makubwa yaliyofanyika nchini Iraq, jambo ambalo limeipa ziara hiyo umuhimu zaidi.

Akizungumza pembezoni mwa mkutano wa Rais wa Iran, Masoud Pezeshkian, na Waziri Mkuu wa Iraq, Araghchi amesema kuwa Iran na Iraq zina maslahi na masuala mbalimbali ya pamoja.

Ameongeza kuwa ziara hiyo itazaa matokeo chanya kwa maslahi ya nchi hizo mbili, akisisitiza umuhimu wa kuimarisha uhusiano na ushirikiano kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Jamhuri ya Iraq.