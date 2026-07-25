Ansarullah: Kuzuia safari za baharini kuelekea Saudi Arabia ni hatua ya kwanza katika vita vya “kuzingirwa kwa kuzingirwa”

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Msemaji rasmi wa Harakati ya Ansarullah nchini Yemen, Mohammed Abdulsalam, amesema kuwa wananchi wa Yemen hawataacha kudai haki yao, akisisitiza kuwa hatua ya kuzuia usafirishaji wa baharini kuelekea Saudi Arabia ni hatua ya kwanza katika kile alichokiita vita vya “kuzingirwa kwa kuzingirwa”.

Abdulsalam ameyasema hayo leo Jumamosi kupitia chapisho kwenye mtandao wa kijamii wa X, akitoa maoni kuhusu shambulio la anga la Saudi Arabia dhidi ya Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Sana’a.

Msemaji huyo amesema shambulio hilo dhidi ya uwanja wa ndege wa Sana’a ni ukumbusho kwa wale ambao huenda wamesahau kwamba Saudi Arabia, kwa mujibu wa kauli yake, inasisitiza kuendelea kufungwa kwa uwanja huo.

Ameongeza kuwa uwanja huo haufunguliwi isipokuwa kwa ruhusa ya kifalme, huku Saudi Arabia wakati huo huo ikitoa taarifa zinazodai kuwa inalinda uhuru wa Yemen.

“Watu wa Yemen hawataacha haki yao bila kuidai kwa namna yoyote ile,” Abdulsalam amesema, akisisitiza kuwa kuzuia usafirishaji wa baharini kuelekea Saudi Arabia ni hatua ya kwanza katika mkakati wa “kuzingirwa kwa kuzingirwa.”