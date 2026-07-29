Mkuu wa Majeshi ya Iran: Hakuna Harakati katika Mlango wa Hormuz Bila Idhini ya Iran

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mkuu wa Majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Admiral Habibollah Sayyari, amesema vikosi vya majini vya Jeshi la Iran vinaendelea kudhibiti kikamilifu eneo la mashariki mwa Mlango wa Hormuz, kaskazini mwa Bahari ya Hindi na Bahari ya Oman.



Akizungumza kuhusu hali ya usalama wa baharini, Admiral Sayyari alisema kuwa vikosi vya jeshi na vya Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC) vinasimama imara kulinda maslahi ya taifa na kuhakikisha usalama wa njia hiyo muhimu ya kimataifa.



Alisisitiza kuwa, kwa mujibu wa msimamo wa Iran, hakuna harakati zitakazoruhusiwa katika Mlango wa Hormuz bila idhini ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akieleza kuwa vikosi vya nchi hiyo vinaendelea kuwa katika utayari wa juu wa kulinda usalama wa eneo hilo.



Kauli hiyo imekuja wakati ambapo mvutano wa kiusalama katika eneo la Ghuba unaendelea kuongezeka, huku Iran ikisisitiza umuhimu wa kulinda usalama wa njia za baharini na maslahi yake ya kitaifa.