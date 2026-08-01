Uingereza yapaswa kupitia upya sera yake dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Abbas Araghchi, amefanya mazungumzo ya simu Ijumaa jioni na Waziri wa Mambo ya Nje wa Uingereza, Ed Miliband, ambapo walijadili maendeleo ya hivi karibuni ya kikanda na kimataifa pamoja na uhusiano wa pande mbili.

Katika mazungumzo hayo, Araghchi aliikosoa vikali sera ya Uingereza dhidi ya Iran, akiitaja kuwa isiyofaa na isiyo na msingi. Alieleza kuwa hatua ya hivi karibuni ya serikali ya Uingereza ya kulitaja Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC) kuwa tishio kwa usalama wa taifa la Uingereza, pamoja na kile alichokiita ushiriki wa London katika vita vilivyoanzishwa na Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran, ni hatua zinazostahili kulaaniwa na zinapaswa kufanyiwa mapitio.

Araghchi alisema kuwa mashambulizi ya kijeshi ya Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran ndiyo chanzo kikuu cha hali ya sasa ya mvutano katika eneo. Aliongeza kuwa Iran iliingia katika mchakato wa kidiplomasia kwa nia njema na kufikia makubaliano ya kusitisha vita tarehe 18 Juni, lakini akadai kuwa Marekani ilikiuka ahadi yake na kuzuia utekelezaji wa makubaliano hayo.

Aidha, Waziri huyo alisisitiza kuwa Iran imeazimia kushirikiana na Usultani wa Oman katika kuandaa utaratibu wa kusimamia usafiri wa baharini katika Mlango wa Hormuz. Alionya kuwa kuingiliwa kwa mchakato huo na upande wa tatu kutazidisha hali ya sasa ya mvutano badala ya kuipunguza.

Araghchi pia alisema kuwa ushirikiano wowote na nchi zinazoshambulia Iran, hata kwa kisingizio cha utekelezaji wa mikataba ya zamani ya ulinzi, haukubaliki. Alifafanua kuwa kwa mujibu wa sheria za kimataifa na kanuni zinazofafanua uchokozi, kuruhusu ardhi au miundombinu ya nchi kutumiwa kushambulia taifa jingine kinyume cha sheria ni kitendo cha uchokozi, na taifa lililoshambuliwa lina haki ya kujilinda kwa mujibu wa sheria za kimataifa.

Kwa upande wake, Waziri wa Mambo ya Nje wa Uingereza, Ed Miliband, alisema serikali mpya ya Uingereza si mshiriki wa vita dhidi ya Iran na inaamini kuwa diplomasia ndiyo njia sahihi ya kutatua tofauti zilizopo.

Miliband alisisitiza umuhimu wa kuendelea na mazungumzo ya kidiplomasia kati ya London na Tehran kwa lengo la kuboresha uhusiano wa pande mbili na kupunguza mvutano unaoendelea katika eneo.