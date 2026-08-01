Qalibaf: Iran imeshinda vita, lakini ushindi huo unapaswa kulindwa na kuimarishwa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Spika wa Bunge la Ushauri la Kiislamu la Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, amesema kuwa Iran imeibuka na ushindi katika vita vya hivi karibuni, lakini akasisitiza kuwa ushindi huo unahitaji kulindwa, kuimarishwa na kuandikwa katika historia kupitia hatua za kimkakati na mshikamano wa kitaifa.

Akizungumza katika kikao cha Baraza la Uratibu wa Mabunge, Qalibaf alisema kuwa kipaumbele kikuu kwa sasa ni kuijenga Iran yenye nguvu, akibainisha kuwa suala hilo limekuwa likisisitizwa na Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, hasa baada ya kuuawa shahidi kwa Jenerali Qassem Soleimani.

Qalibaf alisema kuwa katika hatua ya pili ya Mapinduzi ya Kiislamu, taifa linapaswa kuelekeza nguvu zake katika kujenga uwezo wa Iran, huku moja ya nguzo muhimu za mafanikio hayo ikiwa ni kudumisha umoja chini ya uongozi wa Wilayat al-Faqih.

Aidha, alisisitiza kuwa viongozi wa nchi wana wajibu wa kuimarisha nafasi ya uongozi wa Kiongozi wa Kiislamu katika jamii, akieleza kuwa msingi wa kuwa na Iran yenye nguvu unaanzia katika kudumisha mshikamano na uongozi huo.

Qalibaf aliongeza kuwa pamoja na ushindi uliopatikana, ni muhimu kuhakikisha ushindi huo unadumu kwa kujenga matumaini kwa wananchi, kuweka dira iliyo wazi kwa mustakabali wa taifa na kuimarisha imani ya wananchi katika maendeleo ya baadaye ya Iran.