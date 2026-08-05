The Guardian: Mtandao wa X Watuhumiwa Kuwazuia Wakosoaji wa Serikali ya Saudi Arabia

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Gazeti la The Guardian limeripoti kuwa mtandao wa kijamii wa X, unaomilikiwa na Elon Musk, umezuia zaidi ya akaunti 60 zinazochapisha maudhui yanayoikosoa serikali ya Saudi Arabia kwa watumiaji waliopo ndani ya ufalme huo.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, hatua hiyo imechukuliwa kwa msingi wa kutekeleza sheria za ndani za Saudi Arabia zinazohusiana na maudhui ya mtandaoni. Hata hivyo, imezua ukosoaji kutoka kwa wanaharakati wa haki za binadamu wanaodai kuwa hatua hiyo inaminya uhuru wa kujieleza.

Wakosoaji wanasema uamuzi huo unaonyesha tofauti kati ya kauli za mtandao wa X za kutetea uhuru wa kujieleza na namna unavyotekeleza sera zake katika mazingira ya kisheria ya nchi mbalimbali.

Aidha, mjadala umeibuka upya kuhusu wajibu wa majukwaa makubwa ya teknolojia katika kusawazisha utekelezaji wa sheria za kitaifa na kulinda haki ya uhuru wa kujieleza katika ulimwengu wa kidijitali. Ripoti hiyo imeongeza kuwa suala hilo linaendelea kuzua mijadala miongoni mwa watunga sera, wanaharakati na wadau wa teknolojia duniani.