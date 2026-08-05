New York Times: Trump Anakabiliwa na Changamoto ya Kuelewa Viongozi wa Iran

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Gazeti la New York Times limeandika kuwa viongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa muda mrefu wamekuwa changamoto kwa marais mbalimbali wa Marekani, huku Rais wa zamani Donald Trump akitajwa kuwa miongoni mwa waliokumbwa na hali ya kuchanganyikiwa zaidi katika kuelewa mfumo wa uongozi wa Tehran.



Kwa mujibu wa gazeti hilo, Trump amekuwa akijiona kuwa na uwezo mkubwa wa kutathmini na kuwashinda wapinzani wake wa kisiasa. Hata hivyo, ripoti hiyo inaeleza kuwa viongozi wa Iran walimfanya ashindwe kutabiri hatua zao na kuelewa namna mfumo wa maamuzi wa nchi hiyo unavyofanya kazi.



New York Times imebainisha kuwa tangu ushindi wa Mapinduzi ya Kiislamu mwaka 1979, kila rais wa Marekani amejaribu kuelewa muundo wa mamlaka na uongozi wa Iran. Hata hivyo, wengi wao walishindwa kufikia malengo yao, huku baadhi wakikabiliwa na changamoto kubwa za kisiasa na kidiplomasia.



Gazeti hilo limehitimisha kuwa kwa namna nyingi, Trump amekuwa ishara ya hali ya Marekani ya kukatishwa tamaa katika sera zake dhidi ya Iran, kutokana na ugumu wa kufikia malengo yaliyokuwa yamekusudiwa katika uhusiano kati ya nchi hizo mbili.