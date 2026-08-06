Mvutano wa Hormuz na Bab al-Mandab Waongezeka; Iran Yaweka Masharti ya Usafiri wa Baharini, Yemen Yatangaza Shambulio dhidi ya Meli ya Mafuta ya Saudi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA–, hali ya usalama katika njia muhimu za usafiri wa baharini za Mlango wa Hormuz na Bab al-Mandab imeendelea kuwa tete kutokana na maendeleo mapya ya kisiasa na kijeshi yanayohusisha Iran, Oman, Yemen na Saudi Arabia.

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baqaei, amesema kuwa Tehran na Muscat zimefikia uelewano kuhusu viwianishi vya kijiografia vya njia inayopendekezwa katika Mlango wa Hormuz. Kwa mujibu wa vyanzo vilivyonukuliwa na Al Mayadeen, Iran pia inasisitiza kuwa kila meli inayoingia au kutoka katika Mlango wa Hormuz lazima isajiliwe katika mfumo maalumu wa usimamizi wa usafiri wa baharini, hatua ambayo inaelezwa kuwa itaiwezesha kufuatilia kwa karibu mwenendo wa meli na kusaidia kuzuia ajali. Oman inaendelea kufanya mashauriano kuhusu pendekezo hilo.

Nchini Yemen, msemaji wa Jeshi la Yemen, Brigedia Jenerali Yahya Saree, ametangaza kuwa vikosi vyao vimeishambulia kwa kombora la balistiki meli ya mafuta ya Saudi Daisy katika Ghuba ya Aden, akidai kuwa shambulio hilo lilifanikiwa na kuilazimisha meli hiyo kurejea ilikotoka. Amesema hatua hiyo ni sehemu ya utekelezaji wa sera ya “mazingira ya kuzingirwa kwa kuzingira”, akisisitiza kuwa vikosi vya Yemen vitaendelea kufuatilia na kuzuia meli za mafuta za Saudi hadi madai yao yatakapotekelezwa na mzingiro dhidi ya Yemen kuondolewa.

Wakati huohuo, jarida la Foreign Policy limechapisha uchambuzi unaosema kuwa Saudi Arabia kwa sasa inakabiliwa na mazingira magumu ya kiusalama kati ya Iran na Ansarullah wa Yemen. Uchambuzi huo unaeleza kuwa ongezeko la mvutano wa hivi karibuni halikuwa la lazima na lilitokana na makadirio yasiyo sahihi, huku ukikosoa pia sera za Marekani katika eneo hilo na kuonya kuwa Riyadh inaweza kulazimika kukabiliana na changamoto hizo bila msaada wa kutosha kutoka kwa washirika wake.

Aidha, vyanzo vya habari vimeripoti kuwepo kwa msongamano wa meli katika Mlango wa Bab al-Mandab, huku shirika la habari la Reuters likisema kuwa ni meli moja tu ya mizigo iliyovuka njia hiyo siku ya Jumatano, ikilinganishwa na meli 20 zilizopita siku iliyotangulia. Mamlaka ya Bahari ya Uingereza pia imethibitisha kupokea taarifa kuhusu tukio la kiusalama lililotokea maili tisa za baharini kusini mashariki mwa Khasab, nchini Oman.

Maendeleo haya yanaendelea kuongeza wasiwasi kuhusu usalama wa njia muhimu za biashara ya kimataifa na usafirishaji wa nishati katika eneo la Asia Magharibi.