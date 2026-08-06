Iran Yatangaza Kudungua Drone ya Marekani Hormuz, Yakataa Mazungumzo na Washington Wakati Mvutano wa Kieneo Ukiendelea

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA –, mvutano wa kisiasa na kijeshi katika eneo la Asia Magharibi umeendelea kuongezeka huku Iran ikitangaza hatua mpya za kijeshi na kusisitiza msimamo wake kuhusu Mlango wa Hormuz.

Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC) limetangaza kuwa mfumo wake wa kisasa wa ulinzi wa anga umefanikiwa kuipiga ndege isiyo na rubani ya Marekani aina ya MQ-9 iliyokuwa ikiruka katika anga la Hormuz.

Wakati huohuo, mwandishi wa Al Mayadeen mjini Tehran amenukuu msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baqaei, akikanusha kabisa kuwepo kwa mazungumzo yoyote kati ya Tehran na Washington. Chanzo kingine cha Iran kilichozungumza na Al Mayadeen kimesema Marekani imewasilisha pendekezo jipya kuhusu Mlango wa Hormuz, lakini Iran imelipinga na kusisitiza kuwa njia hiyo haitafunguliwa hadi vita vitakapomalizika kikamilifu.

Katika maendeleo mengine, mshauri wa Kamanda Mkuu wa Jeshi la Iran amesema Kikosi Maalumu cha Anga cha Brigade ya 23 kilitekeleza operesheni 14 za ardhini katika maeneo ya Sulaymaniyah na Erbil nchini Iraq. Kwa mujibu wa Brigedia Jenerali Mojtaba Jafari, operesheni hizo zilisababisha kuuawa kwa baadhi ya wapiganaji wanaopinga Mapinduzi ya Kiislamu na wengine kukamatwa, huku kikosi hicho kikirejea bila kupoteza mwanajeshi yeyote.

Nchini Iraq, maandalizi makubwa yanaendelea katika mji mtukufu wa Karbala kwa ajili ya kuadhimisha Arubaini ya Imam Hussein (as), huku vyombo vya usalama vikiongeza ulinzi kwa mamilioni ya mazuwari wanaotarajiwa kushiriki katika ibada hiyo.

Kwa upande wa Syria, vyanzo vya eneo la Quneitra vimeripoti kuwa doria ya jeshi la Israel iliingia katika kijiji cha Al-Samadaniyah Ash-Sharqiyah na kuweka kizuizi cha ukaguzi.

Aidha, jarida la The Atlantic limeonya kuwa Marekani imetumia sehemu kubwa ya makombora yake ya kujihami tangu kuanza kwa vita dhidi ya Iran, hali ambayo imezua wasiwasi kuhusu uwezo wake wa kuendeleza operesheni za muda mrefu na kupunguza chaguo zake za kimkakati katika migogoro ijayo.