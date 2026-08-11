Aref: Serikali ya Iran Itaendelea Kuliunga Mkono Jeshi kwa Uwezo Wake Wote

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Tehran, Iran: Naibu wa Kwanza wa Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Mohammad Reza Aref, amepongeza kwa kiwango kikubwa uwezo, ujasiri na ustadi uliooneshwa na vikosi na viongozi wa kijeshi katika kukabiliana na kile alichokiita mipango tata ya Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran.

Aref amesema Serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inajiona kuwa na wajibu wa kuendelea kusimama pamoja na Majeshi ya nchi na kwamba imeweka uungaji mkono kamili na ushirikiano bora zaidi na vikosi vya kijeshi kuwa kipaumbele kisichobadilika.

Katika ujumbe wake, Aref ameheshimu kumbukumbu ya wanamapambano na mashahidi wa taifa la Kiislamu, hususan mashahidi aliowataja kuwa Imam wa Mapinduzi na makamanda wa “Kujihami Kutakatifu kwa Tatu”, ambao, kwa mujibu wake, walitoa maisha yao na kuandika historia ya kujivunia katika kulinda wananchi wa Iran dhidi ya hatari.

Amesema kwa sasa imekuwa wazi kwa kila mtu kwamba Marekani na utawala wa Kizayuni walikusanya nguvu zao katika kile alichokiita mpango tata na wa kinyama uliolenga kuathiri mamlaka na usalama wa Iran.

Hata hivyo, Aref amesema uwezo mkubwa, ujasiri na busara ya wapiganaji na makamanda waliokuwa katika uwanja wa mapambano, sambamba na maelekezo ya hekima na sahihi kutoka kwa Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi, vilifanikiwa kuvuruga mipango ya adui.

Ameongeza kuwa juhudi hizo zimechangia kurejesha heshima na usalama endelevu kwa wananchi wa Iran, akisisitiza kuwa Serikali itaendelea kutoa msaada unaohitajika kwa Majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu.