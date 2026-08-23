Uturuki Yatoa Ombi la Kumtafuta Netanyahu Kimataifa Kupitia Interpol kwa “Red Notice”

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA-, Wizara ya Sheria ya Türkiye imeanza mchakato wa kuwasilisha ombi kwa Shirika la Kimataifa la Polisi, Interpol, kwa ajili ya kutolewa kwa Red Notice dhidi ya Waziri Mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu, na Afek Moskowitz.

Hatua hiyo imechukuliwa katika kesi inayohusiana na shambulio dhidi ya “Global Sumud Flotilla”, msafara wa kimataifa uliokuwa ukielekea katika eneo la Gaza kwa lengo la kupeleka misaada ya kibinadamu kwa wakazi wa Gaza.

Kwa mujibu wa maafisa wa Türkiye, tayari kulikuwa na amri za kukamatwa kwa Netanyahu na Moskowitz katika kesi hiyo, kutokana na tuhuma zikiwemo mauaji ya kimbari, uhalifu dhidi ya ubinadamu, mateso na kunyima uhuru.

Kesi hiyo inahusisha jumla ya washtakiwa 35 na inaendelea kushughulikiwa katika Mahakama ya Jinai ya Juu mjini Istanbul.

Hata hivyo, hatua ya Türkiye ya kuanza mchakato wa kuomba Red Notice haimaanishi kwamba Interpol tayari imetoa tangazo hilo au kwamba Netanyahu amekamatwa kimataifa. Ombi hilo linapaswa kwanza kuchunguzwa na kufanyiwa uamuzi ndani ya taratibu na mifumo ya Interpol.

Hatua hiyo inaongeza shinikizo la kisheria na kisiasa dhidi ya viongozi wa Israel kuhusu vitendo vinavyodaiwa kufanyika dhidi ya raia wa Palestina na juhudi za kuzuia misaada ya kibinadamu kufikishwa Gaza.