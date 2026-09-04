Korea Kusini Yapinga Taarifa za Kutuma Vikosi katika Mlango-Bahari wa Hormuz: Uamuzi Bado Haujafikiwa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Ofisi ya Rais wa Korea Kusini imekanusha taarifa kwamba Seoul inafikiria kutuma vikosi katika Mlango-Bahari wa Hormuz, na kusisitiza kwamba maelezo ya ushiriki wake katika kuimarisha utulivu wa kikanda bado hayajaamuliwa.

Ikulu ya Korea Kusini, katika taarifa yake kwa waandishi wa habari, imesema: “Hii si kweli. Maelezo ya suala hili bado hayajaamuliwa.”

Ofisi hiyo imeeleza kwamba Korea Kusini inaendelea kufanya mazungumzo na nchi nyingine kuhusu namna ya kusaidia kurejesha amani na utulivu katika eneo hilo na katika Mlango-Bahari wa Hormuz.

Ikulu ya Korea Kusini imetangaza Ijumaa kwamba mazungumzo ya kiusalama yanayoendelea na Marekani kwa sasa hayajapiga hatua.

Ikulu hiyo pia imekanusha madai kwamba Seoul “haijatoa msaada wowote kuhusu Mlango-Bahari wa Hormuz,” ikieleza kwamba chaguo zinazojadiliwa kuhusu Hormuz zinajumuisha hatua za kijeshi. Katika suala hilo, Ikulu imesema mada ya vielektroniki vya semiconductor ni miongoni mwa masuala yanayojadiliwa kati ya pande hizo mbili.

Hata hivyo, vyombo vya habari vya Korea Kusini viliripoti kwamba serikali inafikiria kupeleka vifaa visivyo vya kivita katika Mlango-Bahari wa Hormuz, ikiwemo meli ya msaada wa vifaa na usafirishaji wa baharini pamoja na ndege ya doria za baharini.

Kwa mujibu wa taarifa hizo, serikali ya Korea Kusini imeipa kipaumbele misheni inayolenga kuhakikisha usalama wa usafiri wa majini katika Mlango-Bahari wa Hormuz na kutoa msaada, badala ya kushiriki moja kwa moja katika operesheni za kivita.

Ripoti kutoka vyombo kadhaa vya habari vya Korea Kusini zinaeleza kwamba serikali inafanyia kazi taratibu zinazohitajika ili kupata kibali cha Bunge kwa hatua hiyo, ikiwemo kuwasilisha ombi la kuidhinishwa na Bunge mwezi huu baada ya suala hilo kupitiwa na Baraza la Mawaziri.

Ofisi ya Rais wa Korea Kusini imesema Seoul inachunguza njia za vitendo za kusaidia kuhakikisha uhuru wa usafiri wa majini katika Mlango-Bahari wa Hormuz. Hata hivyo, ripoti hizo zinadai kuwa serikali imeazimia kupeleka vifaa vya kijeshi, hatua ambayo “haiwezi kusemwa kuwa iko mbali na ukweli.”

Kituo cha Televisheni cha Korea Kusini JTBC kiliripoti hapo awali kwamba serikali inachunguza uwezekano wa kutuma vikosi katika Mlango-Bahari wa Hormuz na inachunguza maelezo yanayohitajika ili kupata kibali cha Bunge.

Korea Kusini na Marekani zilianza mazungumzo mwezi Juni 2026 kwa ajili ya kutekeleza mfululizo wa makubaliano ya kiusalama na kujadili masuala yenye maslahi ya pamoja.

Rais wa Marekani, Donald Trump, alitangaza mwezi Agosti katika chapisho kwenye mitandao ya kijamii kwamba amepunguza ukubwa wa mazoezi ya pamoja ya kijeshi kati ya Marekani na Korea Kusini, akitaja miongoni mwa sababu kukataa kwa Seoul kuisaidia Washington katika vita dhidi ya Iran.