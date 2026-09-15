Waziri wa Sayansi wa Iran Aelekea Riyadh Kushiriki Mkutano wa UNESCO Kuhusu Akili Bandia

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Waziri wa Sayansi, Utafiti na Teknolojia wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Hossein Simaei, ameondoka Tehran leo Jumanne kuelekea Riyadh, Saudi Arabia, akiongoza ujumbe wa ngazi ya juu.

Waziri huyo anatarajiwa kushiriki katika mkutano wa UNESCO kuhusu akili bandia (AI), unaofanyika mjini Riyadh kwa ushiriki wa viongozi, watunga sera na wawakilishi kutoka nchi mbalimbali.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran IRNA, likinukuu Wizara ya Sayansi, Utafiti na Teknolojia, mkutano huo utajadili masuala mbalimbali muhimu yanayohusiana na maendeleo ya teknolojia ya akili bandia.

Miongoni mwa ajenda kuu zitakazojadiliwa ni maendeleo na usimamizi wa akili bandia, pamoja na masuala ya kisayansi na kimaadili yanayohusiana na teknolojia hiyo.

Aidha, mkutano huo utalenga kuimarisha ushirikiano wa kimataifa katika nyanja zinazohusiana na akili bandia, huku nchi na wadau mbalimbali wakibadilishana uzoefu na mitazamo kuhusu namna ya kuendeleza na kusimamia teknolojia hiyo kwa ufanisi.