Mtetemeko katika Mahusiano ya Tel Aviv na Magharibi: Biashara na Bidhaa za Makazi ya Kikoloni ya Israel Yawa Kosa

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Mtandao wa Kiebrania Kan umeripoti kuongezeka kwa hatua zinazochukuliwa na baadhi ya nchi za Magharibi dhidi ya biashara inayohusishwa na bidhaa zinazotoka katika makazi ya Israel katika Ukingo wa Magharibi.



Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Norway, Uholanzi, Uingereza, Canada na Ufaransa zimechukua au zinaendeleza hatua mbalimbali za kuweka vikwazo dhidi ya biashara na bidhaa kutoka katika makazi hayo, ikiwa ni pamoja na marufuku ya biashara, utozaji wa faini, kunyang’anywa mali na adhabu za kifungo.



Kan imeripoti kuwa Norway imeweka adhabu ya kifungo cha hadi miaka mitatu, Uholanzi hadi miaka sita, huku Uingereza ikitenga adhabu ya hadi miaka 10 ya kifungo kwa ukiukaji wa vikwazo vinavyohusiana na biashara ya bidhaa kutoka katika makazi hayo.



Hatua hizo, kwa mujibu wa ripoti ya Kan, zinakuja katika muktadha wa msimamo wa pamoja wa nchi 12 za Magharibi unaolenga kuweka vikwazo au kupunguza biashara inayohusishwa na makazi ya Israel katika Ukingo wa Magharibi.



Ripoti hiyo inaonyesha kuwa hatua hizo zimeongeza shinikizo la kisiasa na kiuchumi kutoka baadhi ya mataifa ya Magharibi kuhusu biashara inayohusishwa na makazi ya Israel katika maeneo ya Palestina yanayokaliwa.