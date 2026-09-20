Washington Post: Marekani imewaacha Wasaúdi bila msaada wakati wa shinikizo la vita

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– gazeti la The Washington Post katika ripoti yake kuhusu kuongezeka kwa shinikizo za kiusalama na kiuchumi dhidi ya Saudi Arabia, limeeleza kuwa msaada wa Washington kwa Riyadh katika mazingira ya sasa una mipaka. Kwa mujibu wa gazeti hilo, hali hiyo inaonyesha kuwa ushirikiano wa kiusalama wa miongo kadhaa kati ya Saudi Arabia na Marekani unakabiliwa na vikwazo vikubwa wakati ambapo Riyadh inauhitaji zaidi kuliko wakati mwingine wowote.



Kwa mujibu wa ripoti hiyo, mashambulizi yanayohusishwa na makundi yanayoiunga mkono Iran yameweka miundombinu ya mafuta, vituo vya kijeshi na njia za kusafirisha nishati nchini Saudi Arabia chini ya shinikizo. Wakati huohuo, kusonga mbele kwa vikosi vya Ansarullah katika pwani ya Bahari ya Shamu (Bahari Nyekundu) kumeongeza wasiwasi kuhusu usafirishaji wa mafuta wa Saudi Arabia. Licha ya hali hiyo, Donald Trump hadi sasa hajachukua hatua mpya ya kijeshi ya kuingilia moja kwa moja kwa ajili ya kuisaidia Saudi Arabia.



The Washington Post, ikinukuu maafisa wawili wa Yemen walio karibu na serikali inayoungwa mkono na Saudi Arabia, iliandika kuwa maombi ya Riyadh ya kupata msaada kutoka Washington hayajapata mwitikio wa vitendo. Mmoja wa maafisa hao alisema serikali ya Yemen imekatishwa tamaa na “kutokuwa tayari kwa serikali ya Trump kushiriki katika mapambano yanayoendelea dhidi ya Wahouthi,” na kwamba maombi ya msaada yanaonekana “hayajasikilizwa wala kuonekana” huko Washington.



Michael Ratney, balozi wa zamani wa Marekani nchini Saudi Arabia, pia alitoa kauli kuhusu hali hiyo, akisema Saudi Arabia “imetumia miongo kadhaa kuwekeza katika ushirikiano wake wa kijeshi na Marekani hasa kwa ajili ya wakati kama huu”; lakini sasa wakati huo umefika, “Marekani haisogei mbele.”



Hali hii inajitokeza wakati uhusiano kati ya Riyadh na Washington umejengwa kwa miongo kadhaa juu ya ushirikiano wa kimkakati; uhusiano ambao The Washington Post imeuelezea kama mfumo wa “mafuta kwa usalama.” Saudi Arabia katika miaka ya hivi karibuni pia imeendelea kusisitiza kuimarisha uhusiano wake na Marekani na imefuatilia mikataba mikubwa ya silaha pamoja na uwekezaji mpana.



Hata hivyo, ripoti ya The Washington Post inaonyesha kuwa uwekezaji huo mkubwa haujawa na maana ya kwamba Marekani imejifunga kutoa ahadi ya kuingilia moja kwa moja kijeshi katika mgogoro wa sasa. Kwa mujibu wa gazeti hilo, makubaliano ya kimkakati ya ulinzi yaliyosainiwa kati ya nchi hizo mbili mwaka uliopita pia hayakuwa na ahadi ya pande zote mbili za kutoa ulinzi wa kijeshi kwa upande mwingine.



Afisa mwandamizi wa serikali ya Trump, katika mazungumzo na The Washington Post, alidai kuwa Marekani inalenga “kulinda maslahi yake muhimu ya usalama wa taifa,” ikiwa ni pamoja na uhuru wa usafiri wa meli katika Bahari Nyekundu, pamoja na “kuwawezesha washirika wa kikanda kusimamia na kutatua changamoto za kiusalama za eneo hilo.” Afisa huyo hakutoa maelezo kuhusu ombi la Saudi Arabia la kupata msaada wa kijeshi wala kuhusu mazungumzo ya Trump na Mohammed bin Salman.



Kwa mujibu wa The Washington Post, mtazamo huo sasa umeiweka Riyadh katika hali ambayo, licha ya miongo kadhaa ya uwekezaji katika kujenga ushirikiano wa kiusalama na Marekani, inakabiliwa na ongezeko la vitisho vya kijeshi na shinikizo dhidi ya miundombinu yake ya nishati, huku ikilazimika kubeba sehemu kubwa ya mzigo wa kukabiliana na vitisho hivyo bila uingiliaji wa moja kwa moja kutoka Washington.