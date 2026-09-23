ElBaradei Aitaka Nchi za Kiarabu Kufafanua Upya Usalama wa Kanda kwa Kushirikisha Iran

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mohamed ElBaradei, mwanasiasa na mwanadiplomasia mashuhuri wa Misri, amezitaka nchi za Kiarabu, kwa ajili ya mustakabali wa usalama wa eneo hilo, badala ya kutegemea madola ya kigeni, kuelekea katika kuunda mfumo wa pamoja wa usalama unaoshirikisha nchi za eneo hilo, ikiwemo Iran na Uturuki.

Mkurugenzi Mkuu wa zamani wa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki (IAEA), katika ujumbe aliouchapisha kwenye akaunti yake katika mtandao wa kijamii wa X, alisema nchi za Ghuba ya Uajemi zinapaswa kujenga usalama wao kwa msingi wa mfumo wa pamoja wa kikanda unaozingatia mazungumzo, kujenga uaminifu na ushirikiano, huku zikipunguza utegemezi wao kwa madola ya kigeni.

ElBaradei alisisitiza kuwa Iran, kutokana na nafasi yake ya kijiografia, itaendelea kuwa nchi jirani na sehemu isiyoweza kutenganishwa na mpangilio wowote wa kudumu wa usalama katika eneo hilo.

Aidha, ElBaradei alisema kuchukua mtazamo wa aina hiyo kumechukua karibu nusu karne, na kwamba mfululizo wa vita vya kutisha katika Mashariki ya Kati umeweka wazi umuhimu wa kutathmini upya misingi ya usalama wa eneo hilo.

Mwanadiplomasia huyo wa Misri pia amezitaka nchi nyingine za Kiarabu kuchukua mtazamo kama huo, akisema kuwa kuanzishwa kwa mfumo wa kuaminika wa usalama wa kikanda unaoshirikisha nchi zote za eneo hilo, ikiwemo Uturuki, kunaweza kuwa njia ya kuelekea katika kufanikisha amani na utulivu katika Mashariki ya Kati.

Katika kuendelea na kauli yake, ElBaradei alitaja pia utatuzi wa suala la Palestina kuwa miongoni mwa masharti muhimu ya kufanikisha mfumo huo wa usalama. Aidha, alitoa wito wa kumalizika kwa kile alichokiita ukaliaji wa ardhi za Palestina na utawala wa Israel, pamoja na kuanzishwa kwa Mashariki ya Kati isiyo na silaha za nyuklia.